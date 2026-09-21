Președintele Consiliului European pledează pentru creșterea taxelor în țările UE pentru finanțarea bugetului comun

Președintele Consiliului European, António Costa (foto), a făcut un turneu prin 25 de țări membre UE, inclusiv România, pentru a găsi soluții în vederea suplimentării bugetului Comisiei Europene. Costa arată că o soluție ar fi o creștere a taxelor la nivel național, discuția fiind la produsele din tutun, însă mai multe țări se opun pentru că ar fi o dublă impozitare.

Într-un interviu acordat Politico, Costa a prezentat pentru prima dată concluziile la care a ajuns în urma discuțiilor purtate cu liderii în timpul turneului său prin 25 de capitale, pe marginea uneia dintre cele mai spinoase teme din cadrul negocierilor: cum se poate obține sprijinul pentru noile impozite ale UE — cunoscute sub denumirea de „resurse proprii” — care ar genera venituri noi pentru buget.

Bugetul UE necesită finanțare suplimentară

Răspunsul va contribui la stabilirea dacă guvernele UE pot ajunge la un acord privind bugetul până la sfârșitul anului — înainte ca alegerile din 2027 din Franța, Italia, Spania și Polonia să amenințe să deraieze negocierile — fără a reduce cheltuielile pentru noile priorități și fără a cere guvernelor naționale să plătească mai mult.

„Dacă nu creăm noi resurse proprii, va trebui să solicităm mai mulți bani de la statele membre”, a declarat Costa. „Știm că trebuie să menținem contribuțiile naționale la un nivel rezonabil. Pentru aceasta, avem nevoie de un coș credibil de noi resurse proprii.”

Guvernele se opun unei noi taxe pe tutun

Cu toate acestea, unele dintre opțiunile aflate în discuție — cum ar fi o taxă pe tutun — sunt contestate de guverne, deoarece se referă la venituri care sunt deja colectate la nivel național.

Tutunul este deja impozitat la nivel național în toate țările UE, a spus Costa, ceea ce înseamnă că o taxă la nivelul UE ar putea pur și simplu să reducă veniturile naționale. Însă produsele mai noi, precum vaporizatoarele și țigările electronice, nu sunt impozitate în multe țări.

„Contează dacă impozitezi același lucru sau ceva diferit”, a spus Costa. Dacă este ceva diferit, „atunci este vorba cu adevărat de bani noi. Înseamnă că este mai ușor [să se ajungă la un acord].”

Costa a indicat că unele propuneri aflate în discuție pot fi „ajustate” pentru a răspunde preocupărilor guvernelor din UE.

„În final, trebuie să ajungem la un pachet care să asigure un echilibru suficient între toate statele membre”, a spus el.

Negocieri dure cu Comisia Europeană

Guvernul irlandez, în calitatea sa de președinte al președinției rotative de șase luni a Consiliului UE, pregătește un nou pachet de negocieri pentru luna octombrie, pe baza evaluării pozițiilor guvernelor atât cu privire la reducerile de cheltuieli, cât și la noile taxe.

Propunerea inițială a Comisiei, publicată anul trecut, includea cinci taxe care, conform estimărilor, ar fi adus venituri de peste 60 de miliarde de euro pe an. Însă, în timpul negocierilor, guvernele s-au opus opțiunilor despre care considerau că le-ar afecta în mod disproporționat.

Printre ideile cele mai nepopulare se numără o taxă aplicată companiilor care își desfășoară activitatea în Europa, cunoscută sub denumirea de CORE, la care se opun Germania și alte țări, precum și un mecanism de canalizare a veniturilor provenite de la companiile poluante către bugetul UE, respins de Polonia și de alte țări din est.

Parlamentul European a propus taxe suplimentare asupra criptomonedelor, jocurilor de noroc online și marilor companii din sectorul digital. În luna mai, Comisia a prezentat estimări pentru fiecare nouă opțiune.

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