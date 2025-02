Preşedintele Consiliului Concurenţei: „Piața de energie trebuie regândită – Nu poți să vinzi energie pe care nu o ai sau să denunți unilateral contracte pentru a vinde mai scump”

România trebuie să elimine măsurile de intervenție în piața de furnizare a energiei, dar înainte este nevoie ca autoritățile să se asigure că persoanele vulnerabile și marile companii nu vor fi grav afectate, a afirmat joi, în cadrul unei conferințe de presă, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Potrivit acestuia, piața trebuie liberalizată pentru că șocul prețurilor a trecut și nu mai este nevoie de măsuri extraordinare, iar concomitent reglementările trebuiesc regândite astfel încât să nu mai existe anomalii care permit vânzarea unor cantități de energie necontractate sau denunțarea unilaterală a contractelor.

Anomaliile trebuie eliminate din piață, spune Chirițoiu

„Piața trebuie să ajungă să funcționeze normal, fără intervenția aceasta, care a fost necesară în momentul de criză din 2021-2022. Șocul a trecut acum, prețurile nu mai sunt atât de mari și sunt stabilizate la nivel european, iar în piața noastră măsurile excepționale trebuie retrase, dar trebuie să ne asigurăm că cei vulnerabili sunt protejați. Trebuie mai întâi să definim clar ce înseamnă consumator vulnerabil. Avem o serie de măsuri și pentru companii pentru cei care consumă multă electricitate, Guvernul vrea să extindă lista. Trebuie să vedem dacă reușim să reducem suficient prețul energiei”, a declarat președintele Consiliului Concurenței.

Chirițoiu a mai afirmat că va fi însă nevoie de modificarea reglementărilor astfel încât furnizorii să nu mai vândă energie pe care nu o au sau să denunțe unilateral contractele dacă găsesc alte modalități de a vinde mai scump energia.

„Monitorizăm ce se întâmplă pe piața energiei. Avem o investigație deschisă împotriva PPC, fostul Enel, cu suspiciunea că furnizorul a îngreunat mutarea clienților spre Hidroelectrica, la genul acesta de practici ne uităm și la ceilalți furnizori. Însă grosul problemelor în piața de energie vin din reglementare. (…) Sunt lucruri care trebuie îmbunătățite pe piața de echilibrare, unde vedem că există din vară probleme care persistă. În special în modul cum e reglementată piața. Am putea să eliminăm prețurile foarte mari, de exemplu, să calculăm prețurile fără acestea. Am putea să nu luăm în calcul la prețul de închidere a pieței. Putem să introducem, la disperare și un preț plafonat. Putem introduce și aici, așa cum am făcut și pentru alte piețe”, a spus Chirițoiu.

Unele contracte s-au denunțat pentru a se vinde energia pe PZU, la prețuri mai mari

Acesta a arătat că pe piața de electricitate poți face astăzi lucruri pe care nu le poți face pe bursă, de exemplu poți vinde electricitatea pe care nu o ai.

„Nu te verifică nimeni dacă vinzi niște MW pentru care nu ai un contract”, a arătat Chirițoiu.

El a amintit că au existat astfel de situații în care furnizorii au denunțat contracte contractate cu un anumit preț doar pentru a vinde energia pe alte piețe unde prețurile au cunoscut o creștere majoră, lăsând „clienții cu ochii-n soare”.

„Nu ar trebui să mai permitem asta. Ori să ai mare parte din ce vinzi, ori să plătești penalități”, a mai spus președintele Consiliului Concurenței.

***