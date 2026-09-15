Președintele Dan, despre protestul oierilor – Condamnă „încercarea de a transforma un protest legitim în lupte de stradă” și de „a amplifica artificial tensiunea socială”

Președintele Nicușor Dan a reacționat marți la mitingul violent din fața Guvernului, condamnând încercările de a amplifica artificial tensiunile sociale și de a transforma un protest legitim în lupte de stradă.

Reamintim că protestul din Piața Victoriei al oierilor a fost deturnat de mai mulți agitatori și incitatori care au aruncat pietre în forțele de ordine și au încercat spargere cordonului jandarmilor și să intre în sediul Guvernului.

Pe lângă câteva sute de orieri, la acest miting sau alăturat simpatizanți și chiar ai membri și parlamentari AUR și ai altor formațiuni suveraniste, precum și susținători ai fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

Aproape 30 de persoane violente au fost extrase din rândul demonstranților și duși la poliției, unde au fost identificați și amendați pentru participarea la un protest neautorizat și agresarea forțelor de ordine și incitarea protestatarilor pașnici.

Prezentăm integral mesajul președintelui

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă. La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime. Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice. Contextul social, economic și politic dificil este real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție. Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile. Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții.”

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