Întâlnirea de la Cotroceni: Președintele Dan dorește păstrarea coaliției – le-a cerut liderilor majorității să nu-l mai atace public pe Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan le-a transmis liderilor coaliției că își dorește ca actuala formulă guvernamentală să reziste și ca premierul Ilie Bolojan să nu mai fie atacat public din interiorul majorității, conform unor surse Digi24.

Dialogul s-a centrat pe reforma administrației locale, subiectul ce a generat noi tensiuni în coaliție și chiar avertismente din partea premierului că și-ar putea da demisia, dacă nu reușește să realizeze reformele stabilite inițial în coaliție.

La finalul celor trei ore de discuții purtate la Palatul Cotroceni, la invitația șefului statului, s-a stabilit formarea unui grup de lucru, din care vor face parte Marian Neacșu – vicepremier, Cătălin Predoiu – ministrul de Interne și Cseke Attila – ministrul Dezvoltării, pentru a stabili o formulă care să se aplice pentru întregul aparat administrativ atunci când vine vorba de raportarea numărului de angajați.

Noua analiză și definitivarea variantei de lege ce va fi convenită trebuie să fie gata în două săptămâni, când va avea loc o nouă întâlnire la Palatul Cotroceni.

Calculele președintelui Nicușor Dan arată un impact aproximativ de 1,4 de lei al reformei administrației locale, în 2026.

Discuțiile vor fi reluate peste două săptămâni, termen în care primarii și președinții de consilii județene vor retransmite cifrele la zi referitoare la schemele de personal și numărul de angajați, pentru corectarea analizei prezentate marți de Ilie Bolojan, care ar conține și date eronate, raportate de unii primari.

Kelemen Hunor:

Președintele Nicușor Dan vrea ca această coaliție de guvernare să meargă mai departe, a declarat, Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Coaliția de guvernare se află într-un impas, din care „sunt convins că am ieșit și vom găsi acea soluție, care poate fi agreată de toată lumea”, a declarat, în cadrul unui interviu acordat Digi24, președintele UDMR, Kelemen Hunor.

„După două luni – două luni și jumătate, cât a trecut de la învestirea acestui guvern, nu se pune problema demisiei premierului. Nimeni nu dorește așa ceva – și da, avem două săptămâni – asta am stabilit – până în 15 septembrie să venim cu o soluție aplicabilă și justă”, a mai spus Kelemen Hunor.

„Președintele a fost răbdător, ne-a ascultat pe toți și ne-a întrebat care este obiectivul, care este impactul și care este termenul până la care credem că se poate rezolva”, a arătat liderul UDMR. „Mesajul (…) prin această consultare era clar: președintele vrea să meargă mai departe această Coalitie, pe care ne-am asumat-o, iar el dorește să se continue în formula actuală”, a concluzionat Kelemen Hunor.

****