Delegație a Comisiei de la Veneția, în România / Președintele Dan: „A devenit extrem de ieftin să plăteşti 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă”

Președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, care conduce o delegație a acestei instituții, a adeclarat, într-o întâlnire cu judecători CCR, că instituțiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenței sistemului de justiție.

O delegație a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) efectuează o vizită de lucru la București pentru a participa la „2026 Rule of Law Forum”, tema discuției vizând includerea controlului de constituționalitate în cadrul listei criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) de către Comisie.

Delegația este condusă de Marta Cartabia, președinte, și s-a întâlnit în cursul vizitei cu premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și președinta României, Simina Tănăsescu.

Președinta Comisiei de la Veneția a explicat că lista actualizată a criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) a fost tradusă în limba română și că se intenționează să fie tradusă în toate limbile statelor membre ale Consiliului Europei.

Traducerea este un semnal că acest document trebuie să fie un material care poate fi parcurs și înțeles nu doar de experți, ci de către oricine, pentru că statul de drept și respectarea acestui principiu afectează viața de zi cu zi a cetățenilor.

„Când vorbim despre statul de drept, avem impresia că este doar apanajul juriștilor, dar până la urmă vorbim de coloana vertebrală a democrațiilor noastre. Vorbim despre ceva ce ar trebui să țină de cultura comună a popoarelor noastre. (…) Ideea din spatele acestei actualizări este – un lucru foarte simplu – contextul în care ne desfășurăm activitatea se schimbă, ne confruntăm cu noi provocări. (…) Instituțiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenței sistemului de justiție. (…) Instanțele constituționale sunt primele instanțe care aplică și implementează valorile europene. Sunt în prima linie, de aceea sunt un pilon esențial al construcției democrației naționale și al moștenirii constituționale la nivel european pe care o împărtășim”, a menționat președinta Comisiei de la Veneția, citată într-un comunicat al CCR.

Președintele Dan: „Democraţia se confruntă cu o provocare, comunicarea pe reţele sociale”, „A devenit extrem de ieftin să plăteşti 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă”

Preşedintele Nicuşor Dan a susținut un discurs, marţi, la Forumul privind statul de drept „Rule of Law Forum”, discurs în care a explicat că cea mai mare provocare pentru democrație este în acest moment comunicarea pe rețelele sociale.

Prezentăm integral alocuțiunea președintelui:

„În primul rând, mi se pare că această expresie – „statul de drept” – sună extrem de abstract în limba română. Nu e treaba mea să mă pronunț, dar poate că domnia legii e ceva mult mai accesibil, cum este în limba engleză, pentru un cetățean obișnuit. Și ăsta ar fi primul mesaj, că statul de drept se traduce prin funcționarea sau nefuncționarea instituțiilor, mulțumirea sau nemulțumirea unui cetățean pentru funcționarea unei instituții, corupție, puțină corupție sau absența corupției. Și chestiunea este cum reușim să creăm o societate în care instituțiile se controlează, se verifică între ele, astfel încât să prevină derapajele și unele pe altele să se ajute să funcționeze mai bine. Pentru că, la fiecare nemulțumire pe care un cetățean o are, putem să observăm un proces pe care o instituție sau mai multe nu au reușit să-l urmărească cum se cuvine. A doua chestiune este democrația, pentru că un stat de drept nu poate să existe fără o aspirație a unei societăți către mecanisme care să reglementeze în mod just relațiile între oameni, stat, instituții. Și aici vreau să spun un lucru: și protestul, și strigătul sunt mijloace democratice legitime, și ele trebuie să fie folosite, numai că este nevoie și de dialog, și este nevoie și de compromis pentru consens, pentru că, altfel, avem o societate în care avem fiecare bulă cu strigătul ei, și asta nu poate să dea premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituții, reguli cu aspirațiile oamenilor. O altă chestiune, și mă bucur că a fost menționată: democrația se confruntă cu o provocare, în opinia mea, cea mai puternică, cea mai importantă în aceste zile – comunicarea pe rețelele sociale. Şi nu vorbesc de conținut, vreau să vorbesc doar de cantitate. Cum facem ca principiul fundamental al democrației – „o persoană, o voce, un vot” – să fie păstrat, păstrând evident și libertatea de expresie, și libertatea de asociere? Pentru că constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci care acoperă o voce legitimă. Asta cred că este o chestiune la care fiecare dintre noi, preocupați de democrație și de statul de drept, trebuie să reflectăm. Închei salutând prezența la București a doamnei președinte și a delegației Comisiei de la Veneția. Am avut ieri o discuție foarte interesantă, exact pe lucrurile pe care le-am spus. Cred că e important să discutăm unii cu alții, să învățăm unii de la alții. Unul dintre subiectele pe care le-am discutat ieri a fost – nu numai pentru România – cum este sentimentul de apartenență al cetățeanului la această construcție, Uniunea Europeană – repet, nu doar în România. Ne simțim cu adevărat membri ai acestei Uniuni sau este o abstracțiune la care ne raportăm cu singura noastră identitate națională? Și cred că asta e o întrebare nu numai pentru cetățeni, este o întrebare și pentru instituțiile din țara asta, care cred eu că ar trebui să se angajeze într-un dialog mai amplu cu corespondentele lor europene și internaționale, și de-aia mă bucur că această discuție are loc în acest format – și mulțumesc încă o dată organizatorilor.”

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