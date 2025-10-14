Președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, gata de o „înțelegere importantă” cu SUA

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko (foto), a declarat marți octombrie că este dispus să consolideze relațiile cu SUA, atâta timp cât această inițiativă este în concordanță cu interesele Belarusului.

Declarațiile vin pe fondul intensificării dialogului dintre Administrația Trump și regimul de la Minsk, un aliat-cheie al Rusiei în timpul războiului total împotriva Ucrainei.

„Vom aștepta propunerile lor importante, o înțelegere importantă, așa cum le place să spună. Le plac aceste înțelegeri importante. Suntem gata să încheiem o înțelegere importantă cu ei”, a declarat Lukașenko la o ședință a guvernului privind relațiile dintre SUA și Belarus, potrivit The Kyiv Independent.

Lukașenko nu a specificat obiectul potențialului acord, dar și-a exprimat disponibilitatea de a participa la eforturile diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. „Dar interesele noastre trebuie, de asemenea, luate în considerare”, a adăugat el.

În septembrie, SUA au contribuit la negocierea eliberării a 52 de prizonieri politici de diferite naționalități deținuți în Belarus, în timp ce Washingtonul a acceptat să ridice sancțiunile impuse companiei aeriene de stat din Belarus, Belavia.

Emisarul lui Trump, Keith Kellogg, a dezvăluit ulterior că scopul reluării dialogului cu Belarus este de a „asigura liniile de comunicare” cu președintele rus Vladimir Putin, ca parte a unui efort mai amplu de a pune capăt războiului din Ucraina.

Lukașenko, care conduce Belarus din 1994, a permis forțelor ruse să lanseze atacuri asupra Ucrainei de pe teritoriul belarus la începutul invaziei pe scară largă din 2022. Drept urmare, Belarus s-a confruntat cu sancțiuni occidentale masive și izolare diplomatică.

***