Președintele Dan, după întîlnirea cu liderii fostei coaliții: „Am revenit la blocajul politic pe care îl credeam depășit” – Acuze la adresa PNL

Președintele Nicușor Dan anunță vineri seara, după o oră de dicuții cu liderii fostei coaliții de guvernare – PSD, PNL, USR și UDMR – că negocierile pentru formarea executivului și ieșirea din criză s-au blocat din nou. Șeful statului acuză PNL că și-a schimbat poziția de marți, când ar fi acceptat un guvern al social-democraților.

Prezentăm integral mesajul transmis de șeful statului:

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline.”

PNL a răspuns vineri unei acuzații identice aduse de PSD, referitoare la schimbarea poziției:

„Poziţia PNL şi a preşedintelui partidului, Ilie Bolojan, a fost aceeaşi în discuţiile cu partenerii, în consultările oficiale şi în declaraţiile publice. Şi rămâne aceeaşi”, au răspuns liberalii, printr-un comunicat, la atacurile PSD.

„Ne respectăm angajamentele asumate şi spunem public exact ceea ce susţinem şi în cadrul negocierilor. Nu schimbăm regulile jocului în funcţie de conjunctură şi nu rescriem ceea ce am spus”, mai spune PNL în mesaj.

Liberalii menţionează că pentru ei consecvenţa şi respectarea cuvântului dat sunt mai importante decât orice dispută politică.

„România are nevoie de seriozitate, responsabilitate şi parteneri care îşi onorează angajamentele”, menţionează partidul.

Supriza propunerii variantei de dreapta

După câteva ore de negocieri eșuate purtate la Vila Lac, joi seara, liderii celor patru partide care concurează prin cele două formula la preluarea guvernării, alianța PNL-USR-UDMR a răspuns vineri insistențelor social-democraților, care au cerut numele premierului propus de cele trei formațiuni.

Ședințele organizate rapid de conducerile PNL, USR și UDMR au votat premierul deja convenit – liberalul Siegfried Mureașn, care este vicepreședinte al Parlamentului European.

În primul său discurs avut în această calitate, de premier propus de cei care doresc un guvern minoritar de dreapta, Siegfrid Mureșan a punctat concis ce îl recomandă pentru această funcție:

”Ştim exact ce e de făcut pentru a încheia cu succes PNRR şi am încredere că alături de colegii din PNL, din USR şi UDMR, cele trei partide care în momentul de faţă în mod responsabil asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul şi lucra şi pe celelalte teme care sunt urgenţele ţării. Temele pe care din prima mea zi în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce ţin de buget, ce ţin de economie. Dacă urgenţele ţării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere conştient fiind că sunt domeniile în care am lucrat şi că pot sprijini”.

Propunerea este o provocare nu doar pentru social-democrați, care nu dispun în efectivele lor de un personaj de asemenea calibru, dar și pentru președintele Nicușor Dan, promotorul conceptului pro-occidental.

„Desemnarea, evident, este în mâinile președintelui și așteptăm următorii pași. Nu orice guvern este bun pentru România. Avem nevoie de un guvern proeuropean prin acțiune, nu doar prin declarații”, a declarat premierul propus de PNL-USR-UDMR, vineri dimineața, avându-i alături pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz.

Reacție dură la PSD

Social-democrații au reacționat dur la aflarea numelui de premier propus de adversarii lor, acuzând PNL, USR și UDMR că prelungesc criza politică prin susținerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în lipsa unei majorități parlamentare clare. Cele trei formațiuni „sabotează formarea Guvernului”, a transmis PSD, într-un comunicat în care somează partidele de dreapta să „pună capăt acestui joc iresponsabil”.

Noua propunere riscă să întârzie instalarea unui Guvern cu puteri depline, într-un moment în care România are de îndeplinit jaloane din PNRR și se află sub presiunea agențiilor de rating, mai spune PSD.

„Anunțul de azi al partidelor de dreapta privind susținerea unui prim-ministru comun, fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate, este o nouă tentativă de inventare a unor condiții menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline”, a transmis PSD, deși nici acest partid nu are majoritate.

Siegfried Mureșan: Din 2009, la Bruxelles – în prezent, vicepreședinte al Parlamnetului European

În 2004, a absolvit Academia de Studii Economice din București. Și-a continuat studiile cu un masterat în economie și știința managementului la Universitatea Humboldt din Berlin.

În 2006 a primit o bursă din partea Parlamentului german și a făcut parte din programul de stagii internaționale al Bundestagului.

Ulterior, a continuat timp de trei ani să fie consilier al președintelui Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului german, Gunther Krichbaum.

În 2009, a lucrat inițial în cadrul Parlamentului European. În 2011, s-a alăturat sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială.

În ianuarie 2014, a fost promovat în funcția de consilier politic principal.

A fost ales pentru prima dată în Parlamentul European în 2014, iar de atunci a obţinut încă două mandate consecutive.

Responsabilitățile sale în cadrul PPE au inclus coordonarea reuniunilor ministeriale ale PPE înaintea Consiliilor ECOFIN, Competitivitate, Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Generale.

A îndeplinit rolul de co-raportor pentru crearea Mecanismului European de Redresare şi Rezilienţă, instrumentul prin care statele membre, inclusiv România, au accesat finanţări prin PNRR.

Recent, a fost desemnat negociator-şef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE de după 2027.

S-a implicat, de asemenea, în dosarele privind sprijinul pentru Republica Moldova şi obţinerea de către aceasta a statutului de ţară candidată la aderarea în UE.

Este căsătorit cu Cătălina Manea, care lucrează și ea, ca expert, într-o instituție europeană. Între decembrie 2009 – ianuarie 2019 a deținut funcția de responsabil relații internaționale în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), iar de la 1 februarie 2019 deține poziția de expert în combaterea fraudei în cadrul Băncii Europene de Investiții la Luxembourg.

Critic vehement al OUG 13, adoptată de Guvernul Sorin Grindeanu

Europarlamentarul a semnalat abaterile de la principiile statului de drept și a criticat măsurile luate de Guvernul României și de Parlamentul României în 2017 și 2018 pentru modificarea legislației judiciare. A participat la demonstrațiile împotriva OUG 13, adoptată de Sorin Grindeanu, în 2017, în scurta perioadă în care social-democratul a fost premier, înainte ca PSD să-l demită prin moțiune de cenzură.

La 7 februarie 2018, în cadrul dezbaterii din Parlamentul European pe tema „Amenințările la adresa statului de drept cauzate de reforma justiției din România”, Mureșan și-a exprimat sprijinul față de protestatari, afirmând că „realitatea din România este următoarea: există o discrepanță majoră între ceea ce dorește poporul și ceea ce dorește coaliția de guvernare. Oamenii vor dreptate și stat de drept. Ei vor valori europene, în timp ce politicienii din Guvern vor să slăbească instituțiile statului și să pună justiția sub controlul lor.”

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