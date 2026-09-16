Consultări pentru desemnarea premierului – președintele Dan a convocat pentru joi partidele parlamentare – 134 de zile fără Guvern plin

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare, pentru desemnarea premierului, joi, începând de la ora 9.00.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc joi, după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 10:30 – Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 11:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 12:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

Ora 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 – Parlamentarii neafiliaţi.

134 de zile fără Guvern plin

Guvernul condus de Ilie Bolojan (PNL) a fost demis printr-o moțiune de cenzură intitulată „Stop [Planului Bolojan] de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, inițiată de PSD, AUR și PACE – Întâi România, care au totalizat 281 de voturi pentru.

Reamintim că fără un guvern plin nu se poate face o rectificare bugetară, în contextul în care multe instituții riscă să rămână fără bani chiar din această lună.

România este fără guvern cu puteri depline de 134 de zile.

Președintele Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de prim-ministru:

Eugen Tomac (4 iunie 2026) – acesta și-a depus mandatul înainte de votul de învestitură din Parlament, pe 14 iunie.

Adrian Veștea (14 iunie 2026) – a ratat învestitura, după ce a fost respins, pe 22 iunie, în Parlament, primind doar 189 de voturi favorabile din cele 233 necesare.

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