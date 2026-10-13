Președintele Dan amenință că dizolvă Parlamentul, vineri, dacă partidele nu ajung joi la o înțelegere privind guvernarea – surse Digi24

Președintele Nicușor Dan ar intenționa să semneze decretul de dizolvare a Parlamentului prin care va declanșa alegeri anticipate, dacă partidele nu vor ajunge joi la o înțelegere transparentă privind susținerea Guvernului Luca Niculescu, potrivit surselor Digi24.

În cazul în care până joi nu se va ajunge la o majoritate transparentă pentru susținerea Guvernului Luca Niculescu, ar urma ca vineri premierul desemnat să-și depună mandatul, oar șeful statului să facă declanșeze oficial procedura pentru alegeri anticipate, pron dizolvarea legislativului.

Luca Niculescu este cel de-al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan a fost demis la 5 mai prin moțiune de cenzură, votată de o majoritate PSD-AUR, dintre care doi au picat la votul din Parlament. ceea ce înseamnă că președintele se încadrează în termenii articolului 89 din Constituție:

Art. 89 – Dizolvarea Parlamentului

(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

Prima desemnare a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul, urmat de Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, ale căror cabinete nu au obținut votul de învestitură din partea Parlamentului, adică cel puțin 233 de voturi.

Premierul desemnat Luca Niculescu are termen limită joi, 15 octombrie, să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, potrivit prevederilor constituționale – 10 zile de la publicarea decretului de desemnare, conform Articolului 103, Alineatul (2) din Constituția României).

În acest moment, potrivit surselor Digi24, social-democrații ar urma să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, alături de miniștri tehnocrați propuși de președintele Nicușor Dan pentru Finanțe, Apărare și Externe.

PSD decide miercuri ce va face, dar își pregătește miniștrii

Decizia PSD privind formula de guvernare ar urma să fie luată miercuri. Liderii PSD au vorbit despre declanșarea anticipatelor, dacă Guvernul Niculescu nu va trece, dar analiștii spun că de fapt social-democrații nu și le doresc, întrucât sondajele nu arată că vor avea de câștigat din recurgerea la anticipate.

Potrivit unor surse politice, însă, PSD își pregătește miniștri pentru portofoliile grele, guvernul urmând să fie completat cu tehnocrați sau independenți.

Reamintim că președintele Nicușor Dan s-a pronunțat de mai multe ori împotriva alegerilor anticipate.

Acord politic între PNL și premierul Luca Niculescu

PNL și UDMR ar urma să voteze noul Executiv în Parlament, însă liberalii vor rămâne în Opoziție, a anunțat Ilie Bolojan, care spune că partidul său este dispus să semneze un acord pentru susținerea politicilor în interesul României.

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat marți că liberalii iau în calcul un posibil acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, document ce va preciza că PNL intră în opoziție, votează guvernul și nu va vota nici o moțiune de cenzură timp de șase luni.

Acordul nu va reprezenta un acord de coaliție, ci doar o înțelegere între PNL și premierul Luca Niculescu.

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