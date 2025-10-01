Nicuşor Dan susţine doborârea dronelor ce intră în spațiul aerian al României: „Este o chestiune de a arăta determinare în fața unei potențiale agresiuni”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că dronele ce intră în spațiul aerian al României ar trebui doborâte, pentru a arăta determinarea țării în fața potențialelor agresiuni, dar în cazul avioanelor cu pilot recomandă prudență.

”Operaţional, discuţia este care e mecanismul de comandă atunci când corpuri străine intră deasupra teritoriului naţional. Pentru că tipul acesta de ameninţare nu exista în momentul când a fost făcută legea veche, iar legea din mai 2025 a corectat-o, a definit aceste lucruri şi apoi, operaţional, a venit hotărârea CSAT.(…) Noi suntem membri NATO şi avem o colaborare în cadrul NATO, avem obligaţia de a ne apăra unul pe altul, dar decizia cu privire la teritoriul naţional aparţine ţării respective. Dacă ţările au reglementări diferite, asta se poate întâmpla în cadrul NATO. Este decizia Parlamentului şi a CSAT”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Euronews Romania.

În opinia sa, în cazul dronelor trebuie să avem o poziţie mai degrabă ”activă”, iar dacă este vorba de aparate cu pilot, ”mai degrabă prudentă”.

”Este o chestiune de a arăta determinare în faţa unei potenţiale agresiuni, când vorbim de drone. Când vorbim de avioane cu pilot, e mai complicat. Ca instinct, prefer să fiu mai prudent. Nu aş vrea să introducem mici noţiuni de panică pentru cetăţenii din România”, a declarat Nicuşor Dan.

„Intenţia Moscovei este de a provoca, pentru a genera neliniști în rândul populației”

”Vor să amplifice tensiunile care sunt inerente în societăţile occidentale. Vor cumva să dezvolte nelinişti în societăţile astea, să dezvolte o neîncredere sau o oboseală faţă de ajutorul constant pe care occidentul l-a dat Ucrainei. Şi noi trebuie să spunem că ţările noastre sunt în NATO, au mijloace suficiente pentru a se apăra”, a adăugat Nicuşor Dan.

Procedura în cazul avioanelor și dronelor militare, dar și cea pentru aeronave civile ce pot deveni o amenințare, a fost stabilită cu precizie; detaliile sunt clasificate

În cazul aeronavelor cu pilot militare şi al dronelor, decizia privind doborârea acestora este la comandantul misiunii de identificare și interceptare a acestora, în timp ce în cazul aeronavelor civile, decizia îi aparține ministrului, a declarat Ionuț Moșteanu, joi, după încheierea ședinței CSAT în care au fost aprobate proceduri legate de aceste intervenții.

”Am discutat în această şedinţă două proiecte importante, două proiecte subsecvente aprobării legii 73 din 2025, acea lege privind intervenţia asupra aeronavelor neautorizate din spaţiu aerian al României. Proiectul de lege, vă reamintesc, a fost discutat, dezbătut, aprobat de Parlament în primăvară, a mers la Monitorul Oficial, a devenit lege în 19 mai. Apoi în iulie, la 10 zile după ce am fost numit ministru, am aprobat ordinul de ministru prin care stabileam procedurile şi linia de comandă pentru intervenţia împotriva dronelor. Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor”, a spus ministrul Apărării.

”Legea face o referire şi un cadru general la capabilităţile tehnice pentru a interveni împotriva dronelor, pentru protecţia acestor obiective şi vorbim de trei paşi, unul de identificare, al doilea, general, de bruiere, al treilea de intervenţie şi nu o să intru în mai multe detalii, detaliile fiind clasificate”, a spus Moşteanu.

Ministrul Apărării a mai declarat că al doilea proiect stabileşte linia, cine ce comandă în cazul necesităţii de a doborî o aeronavă care intră neautorizat în spaţiu aerian.

”Avem cazul dronelor, aeronavele fără pilot, unde am stabilit prin ordinul de ministru, detaliat, linia de comandă, cine ce face şi cum face, de la început, din 4 iulie, avem aeronave cu pilot, care pot fi militare şi în cazul dronelor decizia este la comandantul misiunii, comandantul militar al operaţiunii. Avem aeronave cu pilot militare şi civile. În cazul celor militare, din nou, decizia şi toată procedura este coordonată şi derulată de comandantul misiunii în conformitate cu toate regulile NATO de interceptare a aeronavelor militare şi am văzut un caz recent chiar în Estonia. Sunt nişte paşi graduali şi folosirea armamentului şi distrugerea unui avion este ultima măsură, o măsură de ultimă instanţă, dacă toţi ceilalţi paşi sunt ignoraţi şi aeronava nu se identifică şi nu părăseşte spaţiul aerian al României. Şi e vorba de aeronave cu pilot civile, caz în care decizia de doborâre este la ministru, ca şi până acum”, a spus ministrul.

Moşteanu a mai arătat că este ”o poveste veche de la 11 septembrie, din acel moment în care lumea noastră modernă s-a schimbat, în care s-a întâmplat un lucru la care nu s-ar fi aşteptat nimeni, şi anume nişte aeronave civile au lovit acei zgârie nori din New York”.

”De atunci a rămas ca decizia, şi suntem practic pe cadru vechi, în care decizia în cadrul aeronavei civile cu pilot, care nu se identifică, devin aşa zise renegate în limbaj de specialitate, decizia este la ministru, pentru că este o decizie cu o componentă politică atunci când vorbim de civil, fie că e vorba de o aeronavă mică care poate pierde şi accidental posibilităţile de a transmite şi de a comunica în urma unei defecţiuni, sau vorbim de, Doamne fereşte, un al doilea caz 11 septembrie, sper să nu mai vedem aşa ceva pe teritoriu niciunei ţări”, a mai declarat Moşteanu.

