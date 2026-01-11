cursdeguvernare

11 ianuarie, 2026

Președintele SUA a semnat un ordin executiv ce protejează de proceduri legale încasările din vânzarea petrolului venezuelean – Banii sunt ”proprietatea suverană a Venezuelei, aflată în custodia SUA”

De Iulian Soare

11 ianuarie, 2026

Administrația președintelui Donald Trump a declarat o ”stare de urgență națională” pentru a proteja miliardele de dolari ce vor proveni din comercializarea petrolului venezuelean – bani ce vor intra în conturile Trezoreriei SUA – de la a fi confiscați prin decizii judiciare, conform unui ordin executiv semnat vineri, 9 ianuarie, de către președintele SUA.

Ordinul protejează veniturile companiei petroliere de stat a Venezuelei, PDVSA, precum și pe cele ale băncii centrale, declarând „nule și fără efect” orice tentative judiciare de a pune poprire, de a confisca sau de a revendica aceste fonduri.

Washingtonul spune că menținerea integrității financiare a Caracasului servește intereselor SUA  

Argumentul Casei Albe este că astfel sunt proteja interesele de securitate națională ale Statelor Unite. Administrația susține că protejarea acestor venituri ale guvernului venezuelean este esențială pentru stabilizarea Venezuelei, pentru oprirea imigrației ilegale, reducerea fluxurilor de narcotice care au ucis „zeci de mii de cetățeni americani”, contracararea influenței Iranului și a Hezbollah în regiune.


Ordinul executiv desemnează aceste fonduri drept proprietate suverană a Venezuelei, aflată în custodia SUA – nu active americane și explicit indisponibile creditorilor privați, deținătorilor de hotărâri judecătorești sau companiilor care au avut relații de afaceri cu Venezuela.

Secretarul de Stat Marco Rubio va controla orice deblocare de fonduri, banii fiind păstrați „în așteptarea unei dispoziții suverane pentru scopuri publice, guvernamentale sau diplomatice”. Secretarul Trezoreriei și procurorul general vor putea invoca ”imunitatea suverană” în fața oricăror contestații în instanță.

Ordinul executiv înlocuiește orice directive prezidențiale anterioare care afectau aceste fonduri și oferă Trezoreriei autoritate largă pentru a pune în aplicare măsurile de protecție.

