Nicuşor Dan a sesizat CCR în legătură cu legislația privind combaterea extremismului – reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti în Parlament returnează ”Ordinul Naţional pentru Merit”

Reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti în Parlament, deputatul Silviu Vexler, anunţă că returnează vineri ”Ordinul Naţional pentru Merit” după ce preşedintele Nicuşor Dan a sesizat la CCR legea care completează Ordonanţa privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, Curţii Constituţionale, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război. Şeful statului arată că legea a fost adoptată de Parlament cu încălcarea unor norme şi principii constituţionale.

”Având în vedere atitudinea şi poziţionarea publică a Preşedintelui României, domnul Nicuşor-Daniel Dan, dar şi consecinţele acestora, îmi este imposibil să păstrez acest Ordin”, a explicat deputatul.

”Am hotărât să returnez mâine (vineri – n.red.) distincţia pe care am primit-o din partea Statului Român – Ordinul Naţional pentru Merit. Având în vedere atitudinea şi poziţionarea publică a Preşedintelui României, domnul Nicuşor-Daniel Dan, dar şi consecinţele acestora, îmi este imposibil să păstrez acest Ordin. Mesajul care transpare din sesizarea domniei sale, adresată astăzi Curţii Constituţionale a României, împotriva legii de combatere şi sancţionare a extremismului este unul de relativizare a pericolului prezentat tocmai de extremism. Efectul acţiunii Preşedintelui României în societate, direct sau indirect, va fi de încurajare a promovării în continuare a ideologiei legionare, a conducătorilor organizaţiilor extremiste, inevitabil, a antisemitismului şi a tuturor formelor de extremism”, a scris Vexler pe Facebook, joi seară.

Președintele a depus sesizarea în ziua în care CCR a respins contestația AUR, POT și SOS

CCR a respins, integral, în unanimitate, sesizarea de neconstituţionalitate vizând proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură, sesizare depusă AUR, POT şi de SOS România.

”Sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României este aproape identică cu cea formulată de Grupurile parlamentare ale Partidului S.O.S. România, Alianţei pentru Unirea Românilor şi Partidului Oamenilor Tineri şi deputaţi neafiliaţi, dar mult mai nocivă pentru întreaga societate”, remarcă deputatul.

El subliniază că decizia CCR de respingere a precedentei sesizări este mai mult decât clară : “În esenţă, Curtea a constatat că adoptarea legii nu reprezintă o ingerinţă asupra libertăţii de exprimare, informare şi învăţătură întrucât în urma aplicării testului de proporţionalitate, legea criticată îşi găseşte justificarea raportat la exigenţele indicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, sub aspectul scopului legitim şi al măsurii adecvate şi necesare într-o societate democratică, păstrând justul echilibru între interesele colective şi cele individuale. (…) Totodată, dispoziţiile legale criticate întrunesc cerinţele de claritate, precizie şi previzibilitate şi nu contravin dreptului la viaţă intimă familială şi privată, exigenţelor libertăţii de exprimare”.

”Regret că printr-un astfel de gest al Şefului Statului sunt distruse, într-o bună măsură, toate eforturile făcute de Statul Român timp de peste 30 de ani. Eforturi la care am contribuit şi eu. În acest moment consider că Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură a devenit irelevantă şi ar trebui abrogată, împreună cu desfiinţarea Comitetului interministerial de monitorizare a implementării acestei Strategii. Altfel, vom continua într-un joc continuu al formelor fără fond. Sunt onorat că am putut iniţia acest proiect legislativ esenţial pentru o societate democratică şi un stat de drept. Mulţumesc Grupurilor Parlamentare ale Partidului Social Democrat, Partidului Naţional Liberal, Uniunii Salvaţi România, Uniunii Democrate ale Maghiarilor din România şi Grupului Parlamentar al Minorităţilor Naţionale pentru susţinerea acordată şi pentru că au înţeles atât importanţa cât şi necesitatea proiectului”, conchide deputatul Silviu Vexler.

Sesizarea președintelui Dan solicită clarificarea termenilor, pentru a elimina arbitrariul în activitatea judiciară

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, Curţii Constituţionale, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război. Şeful statului arată că legea a fost adoptată de Parlament cu încălcarea unor norme şi principii constituţionale.

În sesizare se arată că pima modificare importantă pe care o aduce Legea analizată este aceea că extinde sfera organizaţiilor interzise la cele cu caracter legionar, pe lângă organizaţiile cu caracter fascist, rasist sau xenofob, care erau interzise deja în mod expres prin lege, fără însă ca noţiunea de legionar să fie definită.

În schimb, actul normativ citat defineşte numai noţiunea de Mişcare Legionară – art. 2 lit. f) din O.U.G. nr. 31/2002, cu modificări minore în Lege , însă nu lămureşte care este raportul dintre adjectivul legionar (privitor la organizaţii) şi sintagma pe care o analizăm aici”, subliniază şeful statului, care remarcă faptul că absenţa unei definiţii legale exprese a noţiunii de legionar lasă loc arbitrariului în activitatea organelor judiciare.

Şeful statului mai sesizează şi lipsa de claritate a noţiunii de materiale fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, ”din perspectiva concentraţiei conţinutului”.

”De exemplu, publicistica lui Mihai Eminescu conţine idei şi concepţii xenofobe, inclusiv antisemite. Chiar şi poezia lui Mihai Eminescu conţine idei şi concepţii xenofobe, de exemplu Scrisoarea a III-a . Este absolut neclar până la ce nivel prezenţa unor idei şi concepţii fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (în plus faţă de ambiguitatea de la punctul anterior) face dintr-un text un material cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob în sensul Legii”, argumentează Nicuşor Dan.

Tot joi, Curtea Constituţională a respins sesizarea depusă de Partidul S.O.S. România, Alianţa pentru Unirea Românilor, Partidul Oamenilor Tineri şi deputaţi neafiliaţi, pe aceeaşi lege, arătând că adoptarea legii nu reprezintă o ingerinţă asupra libertăţii de exprimare informare şi învăţătură întrucât în urma aplicării testului de proporţionalitate, iar legea criticată îşi găseşte justificarea raportat la exigenţele indicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

****