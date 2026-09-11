Nicușor Dan, editorial în publicația conservatoare Washington Times, la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: “Într-un sens real, românii au fost americani pentru o zi”

Președintele Nicușor Dan a publicat joi, în publicația conservatoare americană The Washington Times, un editorial la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie, în care evocă solidaritatea României cu SUA și rolul de aliat asumat de București în ultimii 25 de ani.

Nicușor Dan transmite totodată un mesaj politic către administrația Trump, apreciind rolul istoric al SUA în securitatea Europei și susținând ideea unei împărțiri mai echitabile a sarcinilor între aliați, o politică a SUA aplicată sub denumirea NATO 3.0. Președintele reafirmă angajamentul României pentru aprofundarea parteneriatului strategic cu Washingtonul, inclusiv în domeniul apărării, energiei și tehnologiei.

Editorialul vine în continuarea mesajelor transmise în ultimele săptămâni de președintele Dan către publicul american, pe fondul discuțiilor despre viitorul NATO și despre asumarea unei responsabilități mai mari de către aliații europeni, interesul țării noastre fiind cel puțin consolidarea prezenței militare a SUA în României, dacă nu extinderea, în contextul revizuirii forțelor și capacităților militare ale SUA din Europa.

Prezentăm mai jos, integral, articolul de opinie al președintelui Nicușor Dan, din The Washington Times:

“Acum 25 de ani, într-o dimineață senină de septembrie, teroarea a lovit New York-ul, Washingtonul și câmpurile din Pennsylvania.

O zi, aparent ca oricare alta, a devenit un moment istoric de referință. A fost o zi de tragedie, doliu și comemorare în Statele Unite și în toate colțurile lumii. În același timp, a fost o zi de solidaritate, acțiune și afirmare a valorilor prețuite și împărtășite de noi toți.

Pe 11 septembrie, întreaga lume, șocată de uciderea atâtor oameni nevinovați, a fost martoră la o națiune care a ieșit din tragedie cu un elan și o forță reînnoite. Oră după oră, în zilele și nopțile care au urmat, valorile fundamentale ale caracterului american s-au manifestat prin nenumărate acte de eroism, generozitate, ingeniozitate și leadership.

Atacurile lașe aveau menirea de a demoraliza și umili. În schimb, au arătat întregii lumi că sufletul unei națiuni — curajos, vizionar, plin de compasiune — era la fel de viu și de puternic ca în vremurile de la Saratoga, Gettysburg sau Omaha.

Această dată istorică a fost și una personală. La fel ca mulți dintre compatrioții mei români, simt și astăzi — chiar și după 25 de ani — groaza, revolta și indignarea pe care le-am simțit cu toții în fața acestor atrocități. Îmi amintesc că mi-am dat seama că atacurile nu erau îndreptate doar împotriva unei țări, ci împotriva valorilor care unesc toate societățile libere.

În urma evenimentelor din 11 septembrie, s-a întâmplat un lucru remarcabil. Omenirea a învățat că durerea unei națiuni poate deveni durerea tuturor. În acea zi fatidică, oamenii liberi de pretutindeni au fost alături de America. Într-un sens foarte real, toți românii au fost americani pentru o zi.

Acel sentiment a avut consecințe profunde. Atacurile au spulberat iluzia că granițele sau distanța ar putea garanta securitatea. Dacă terorismul putea lovi inima financiară și culturală a celei mai importante democrații din lume, putea lovi oriunde.

Lecția a fost puternică: un atac asupra unuia poate deveni un atac asupra tuturor.

Sunt mândru că noi, românii, am înțeles imediat această lecție și am acționat cu hotărâre în acest sens de atunci până în prezent. Când America și-a chemat aliații și partenerii în lupta împotriva terorismului, România a răspuns. Soldații, aviatorii, marinarii, ofițerii de informații și diplomații noștri au stat (și continuă să stea) umăr la umăr cu omologii americani în lupta pentru apărarea valorilor comune, a modului nostru de viață și a idealurilor pe care se bazează civilizația noastră.

Începând din 2002, România a devenit un contribuitor activ la eforturile coaliției în mai multe teatre de operațiuni și misiuni importante. Mii de militari români au servit cu curaj și demnitate — iar mulți au plătit un preț greu. Unii nu s-au mai întors acasă. Sacrificiul lor face parte din istoria alianței noastre.

Sprijinul României a provenit nu doar din obligațiile din cadrul alianței, ci și din convingere. Știm din propria noastră istorie că libertatea este prețioasă și fragilă. Știm că societățile democratice trebuie să rămână unite atunci când sunt amenințate.

Mesajul meu către America și către președintele Trump începe și se încheie întotdeauna astfel: România este mândră să fie un aliat de nădejde al Statelor Unite. Românii recunosc că relația noastră are o semnificație specială, înrădăcinată în istorie și în experiența comună.

Apreciem Statele Unite pentru rolul decisiv pe care l-au jucat în încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și pentru leadershipul de care au dat dovadă în timpul luptei de decenii pentru ridicarea Cortinei de Fier care a împărțit continentul nostru timp de generații.

Această conducere continuă și astăzi prin convingerea președintelui Trump că pacea în Europa se bazează pe angajamente mai puternice ale aliaților și pe o împărțire mai echitabilă a sarcinilor.

Legătura specială dintre țările noastre dăinuie. Fie că este vorba de sprijinirea misiunilor alianței sau de aprofundarea cooperării în domeniul apărării, energiei și tehnologiei, România este ferm dedicată promovării și extinderii parteneriatului strategic cu SUA.

La începutul acestui an, am demonstrat încă o dată acest angajament prin facilitarea rapidă și publică a cerințelor operaționale americane pentru Operațiunea <<Epic Fury>>, prin Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, subliniind hotărârea noastră de a fi alături de Statele Unite când securitatea colectivă cere acțiuni.

În 2026, vom sărbători 250 de ani de când o mână de oameni din Philadelphia și-au pus semnătura sub afirmația că libertatea aparține de drept fiecărei ființe umane. Acum douăzeci și cinci de ani, acea afirmație a primit un răspuns al focului. Turnurile gemene s-au prăbușit; cuvintele, însă, nu.

Libertatea nu este niciodată abandonată în vremuri de încercare. Se revelează. Pusă la încercare în fața adversității, nu poate fi învinsă de teroare, ci nu poate decât să devină mai puternică.

Numai acționând cu solidaritate, vigilență și hotărâre putem să ne asigurăm că promisiunile luminoase și universale făcute de Părinții Fondatori cu secole în urmă rămân la îndemâna tuturor — ca o zi strălucitoare de septembrie în New York pe care niciun act de violență nu o poate cufunda vreodată în întuneric.

Nicușor Dan, editorial în luna august și în Fox News

Nicușor Dan a publicat și în urmă cu 15 zile un articol de opinie, în Fox News, în care a pus accent pe amenințarea reprezentată de Rusia, rolul României pe flancul estic al NATO și relația strategică dintre București și Washington. În contextul discuțiilor privind redistribuirea sarcinilor în cadrul Alianței, președintele a subliniat că România nu cere un tratament special din partea SUA, ci își asumă o contribuție mai mare la securitatea colectivă.

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