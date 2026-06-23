LIVE / Președintele a convocat partidele pentru consultări – Se conturează varianta unui guvern minoritar – Scenariile aflate în discuție

UPDATE : USR se află în ședință, pentru a decide mandatul cu care delegația condusă de Dominic Fritz va merge la Cotroceni.

UPDATE : Ilie Bolojan și Dominic Fritz au discutat marți dimineața, pentru a-și armoniza pozițiile la consultările pe care PNL și USR le vor avea la consultările cu președintele Nicușor Dan.

PNL susținea și o variantă de guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, însă lideri din USR nu acceptau decât varianta executivului minoritar format din liberali, USR și UDMR.

Ambele formule presupun un acord politic al așa-ziselor partide pro-occidentale, cu moratoriu ce ar acoperi șase luni, perioadă necesară pentru finalizarea PNRR, SAFE și aderarea la OCDE.

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Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan a invitat, marți dimineață, partidele și formațiunile parlamentare la Palatul Cotroceni în vederea consultărilor pentru desemnarea unui nou premier.

Acestea vor avea loc începând cu ora 13.00, primii invitați fiind reprezentanții PSD, urmați de cei ai AUR și PNL, principalele trei partide din Parlament.

Potrivit programului, fiecare partide are la dispoziție câte 30 de minute. La precedentele runde de consultări, fiecare partid primea câte o oră.

Președintele este așteptat să anunțe desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Amintim că Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit luni seară să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veștea a primit 189 de voturi ”pentru”, deși avea nevoie de minim 233.

Potrivit anunțului făcut de Administrația Prezidențială, programul este următorul:

13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

14:30 – Uniunea Salvați România (USR);

15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

18:00 – Parlamentarii neafiliați.

Conform art. 103, alin. 1 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o astfel de majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Grindeanu, favorit să fie desemnat pentru formarea unui guvern PSD și obținerea unui vot de încredere din partea Parlamentului

Paul Stănescu, membru PSD, a declarat luni seară în Parlament că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următorul premier desemnat și să-și asume formarea guvernului, după eșecul Guvernului Veștea.

Întrebat de jurnaliști dacă își asumă eșecul, Grindeanu a răspuns: „Fiecare e responsabil de ceea ce face. Hai să vedem cum se finalizează. Într-un final cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care au lipsit și celor care nu au venit la vot, pentru că România are nevoie de un guvern”.

”Dacă preşedintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a precizat el.

Întrebat dacă va fi variantă de prim-ministru, Sorin Grindeanu a spus: ”O să avem o discuție (în partid)”.

Grindeanu a mai spus că ”Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR-UDMR”: ”Asta ca să fie clar. Deci Partidul Social Democrat nu va vota așa ceva. Dacă urmare a consultărilor de la Cotroceni președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în faţa Parlamentului”. El a refuzat categoric posibilitatea ca Ilie Bolojan să primească susținerea PSD într-o formulă de guvern minoritar de centru-dreapta.

Risc de anticipate în lipsa unui acord între PSD-PNL: Marele pierzător ar fi PSD, marele învingător AUR, care joacă politic pentru noi alegeri

El a recunoscut că a crescut riscul anticipatelor: ”Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate”, a spus el.

Despre un guvern minoritar, Grindeanu a menționat că e dificil în acest moment să fie altcumva în Parlament decât în această formă.

”Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar”.

Președintele PSD a mai spus că PSD nu va face guvern cu AUR, după care a părăsit sala, cu mult înainte de anunțarea rezultatului votului.

Sprijinul USR pentru un guvern minoritar PSD nu e garantat – Bolojan reiterează că vrea un pact politic național pentru un guvern minoritar

De notat totuși că Liviu Mihaiu, vicepreședinte al USR, a declarat marți dimineață că USR nu va susține un guvern PSD existând o decizie a forurilor de conducere ale partidului în acest sens.

Pe de altă parte, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis marți dimineață că PNL îşi menţine propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni şi că PNL este pregătit să contribuie la o soluţie.

„Partidul Naţional Liberal îşi menţine propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni. PNL este pregătit să contribuie la o soluţie. Dar o soluţie corectă, asumată, transparentă şi construită în interesul real al României”, afirmă Bolojan într-o postare pe Facebook.

El notează că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, construit pe transparenţă, reguli clare şi respect pentru principiile democratice.

„Jocurile de culise şi trădările şi-au arătat limitele. Ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista”, argumentează liderul liberal.

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