Baza militară permanentă a SUA în Polonia e „doar o chestiune de timp”, ar putea fi inaugurată de Trump înainte de 2029, anunță președintele polonez – România urmărește un scenariu similar cu Mihail Kogălniceanu

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că este „doar o chestiune de timp” până când Statele Unite vor înființa o bază militară permanentă în Polonia și a sugerat că aceasta ar putea purta numele „Fort Trump”.

Vorbind marți pentru Bloomberg, la New York, Nawrocki a adăugat că speră ca lucrările de construcție să fie finalizate înainte ca mandatul președintelui american Donald Trump să se încheie, în 2029, precizând că infrastructura necesară este deja în curs de pregătire.

„Când lucrările vor fi finalizate de administrația americană, de ambele guverne, cred că atunci președintele Trump va putea participa personal la inaugurarea Fort Trump”, a declarat Nawrocki în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Trump: Locația va fi anunțată foarte curând

Amintim că președintele american a anunțat săptămâna trecută, într-o postare pe rețeaua lui socială Truth Social, că cele două țări au făcut „progrese majore” în ceea ce privește planurile de înființare a unei baze permanente a armatei americane în Polonia.

„Dacă acest lucru va merge mai departe, locația va fi anunțată foarte curând”, a spus Trump în postarea lui, distribuită ulterior de Casa Albă pe X.

El a afirmat că noua bază ar reprezenta „un pas istoric” pentru alianța dintre Statele Unite și Polonia.

"GREAT NEWS! Thanks to the bold leadership of my friend, Karol Nawrocki, President of Poland, major progress is being made toward establishing a U.S. Army base in Poland…" – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/mcKbtnyxff — The White House (@WhiteHouse) September 17, 2026

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Polonia militează de ani buni pentru o prezență militară permanentă a SUA pe teritoriul său. Fostul președinte Andrzej Duda a propus pentru prima dată această idee în 2018, oferindu-se chiar să contribuie cu peste 2 miliarde de dolari la proiect.

Planul inițial nu s-a materializat, însă prezența militară americană în Polonia s-a extins ulterior, pe măsură ce NATO și-a consolidat flancul estic după invazia Rusiei în Ucraina.

Polonia, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, consideră că o prezență permanentă a SUA ar reprezenta un important factor de descurajare în raport cu Rusia. Țara găzduiește deja mii de militari americani, însă marea majoritate sunt desfășurați prin rotație, conform TVP World, televiziune poloneză de stat.

Proiectul a căpătat un nou impuls în ultimele săptămâni, iar oficialii americani au vizitat Polonia inclusiv pentru a analiza posibile amplasamente.

Militari relocați din Germania?

Subiectul apare în contextul în care Washingtonul analizează dispunerea celor aproximativ 80.000 de militari americani staționați în Europa și relocarea acestora în funcție de redesenarea riscurilor de securitate. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, este așteptat să decidă asupra viitoarelor desfășurări și să facă presiuni asupra aliaților europeni pentru ca aceștia să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate.

În luna mai, Trump a declarat că va trimite încă 5.000 de militari în Polonia, după ce Pentagonul a oprit brusc o desfășurare planificată a câtorva mii de militari americani în această țară, generând îngrijorare la Varșovia.

Nawrocki a spus că Polonia ar fi pregătită să primească militari americani dacă Washingtonul își va reduce prezența în Germania.

„Ne aflăm în mijlocul unui război hibrid. Provocările Rusiei, pe de o parte, modelează viitorul câmp de luptă, dar, pe de altă parte, testează reziliența NATO. Cu siguranță, situația este serioasă”, a declarat el pentru Bloomberg.

Polonia va finanța proiectul

Nawrocki a cultivat relații apropiate cu Trump, care l-a susținut în timpul campaniei prezidențiale din Polonia din 2025.

El a spus că mai trebuie soluționate „chestiuni administrative și financiare” legate de o eventuală bază militară americană.

„Îmi este greu să dau date concrete, dar cred că această chestiune este cu siguranță confirmată, pentru că președintele Trump este cunoscut pentru faptul că își respectă cuvântul”, a declarat el.

Nawrocki a adăugat că Polonia va suporta costurile, spunând: „Polonia plătește pentru securitatea sa. De asemenea, acoperim costurile prezenței militarilor americani în Polonia”.

Consolidarea apărării Poloniei are loc în paralel cu intensificarea presiunilor fiscale. Săptămâna trecută, Moody’s Ratings a avertizat că țara întâmpină dificultăți în reducerea deficitului bugetar, pe fondul unui „blocaj persistent” între Nawrocki și guvernul proeuropean în privința legislației fiscale.

Nawrocki a respins însă îngrijorările.

„Situația nu este atât de gravă încât să fim îngrijorați, dar cu siguranță necesită luarea anumitor măsuri. Așa că vă rog să stați liniștiți. Economia poloneză este în continuare puternică și ne vom rezolva singuri problemele, la noi acasă”, a mai afirmat Nawrocki la Bloomberg.

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