Președintele Dan începe pregătirea „referendumului” referitor la CSM – poziția față de contestatarea numirilor la CCR

Detaliile privind referendumul referitor la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) vor fi stabilite zilele următoare, a anunțat președintele Nicușor Dan marți seara.

În luna decembrie, șefului statului declara că va organiza un așa-zis referendum în rândul magistraților, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Voi iniţia în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Şi dacă magistraţii în ansamblul lor vor spune că da, CSM acţionează în interes public, vom continua discuţiile legislative, dar dacă însă magistraţii în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgenţă”, anunța atunci Nicuşor Dan.

Într-o conferinţă de presă susţinută marți seara la Ambasada României din Paris, organizată după încheierea reuniunii şefilor de stat şi de guvern din Coaliţi de Voinţă, preşedintele a făcut mai multe referiri la problemele din justiție și la modul în care se va implica în medierea unora dintre conflictele identificate, la sfârșitul anului, în interiorul acestor profesioniști.

Reamintim că, pe 22 decembrie, șeful statului s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu 51 de magistraţi, în trei runde de discuţii, una dintre acestea fiind transmisă online.

Alți 20 de judecători și procurori care au contactat ulterior Administrația Prezidențială, vor avea o întrevedere cu Nicușor Dan pe parcursul lunii ianuarie.

Întrebat când va avea loc referendumul privind CSM, preşedintele a răspuns: „O să stabilim detaliile chiar zilele acestea”.

De asemenea, întrebat când urmează să prezideze şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii, şeful statului a explicat că are nevoie de mai multe detalii.

Surse din cadrul Administraţiei Prezidenţiale au declarat, ulterior acelei întâlniri, că printre cele mai mari probleme semnalate s-au numărat frica magistraţilor de a fi eliminaţi din sistem, presiunea pe procurori şi judecători să nu aibă opinii care contravin CSM şi să fie obedienţi, dar şi slaba pregătire a celor care promovează concursurile la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dacă instanța va declara nelegală numirea făcută de președinte la CCR, acesta va desemna imediat un alt judecător constituțional

Preşedintele a mai declarat, marţi seară, că nu doreşte să pună ”prea multă patimă” în discuţia despre şedinţele de judecată stabilite pentru 16 ianuarie, întrucât patima duce la ură, iar aceasta nu este bună în societate.

Reamintim că CCR a amânat pentru această dată pronunțarea pe modificarea regimului pensiilor magistraților, iar Curtea de Apel București va decide asupra contestațiilor depuse de o avocată AUR împotriva a două numiri la CCR

Şeful statului a refuzat să se pronunţe dacă contestarea a doi judecători de la Curtea Constituţională este o modalitate de a tergiversa o decizie în cazul pensiilor magistraţilor, dar a precizat că nu se va ajunge la situaţia ca CCR să nu aibă toţi judecătorii numiţi în funcţie.

”Sunt patru magistraţi care au cerut o amânare şi legea le dă dreptul. Acum, eu nu vreau să punem… Nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naşte ură şi ura nu e bună în societate. Evident că este un, să-i spunem aşa, conflict social. Şi în acest conflit social, fiecare din părţi încearcă să folosească metode care le sunt la îndemână şi care sunt legale, cum ar fi litigiul în instanţă. E normalitatea”, a declarat Nicuşor Dan.

În cazul în care instanţa hotărăște suspendarea lui Dacian Dragoş, şeful statului a asigurat că CCR nu va rămâne doi ani fără un judecător, astfel că se va face o nouă numire.

”În primul rând, eu cred că noi avem dreptate. În esenţă, critica este că domnul Dragoş nu are acei 18 ani suficienţi în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani drept. Deci eu cred că ăsta e subiectul. Noi cred că avem dreptate. Am înţeles că un judecător se va pronunţa. Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecator 2 ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecator care va intra în complet şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor”, a declarat Nicuşor Dan.

Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan în funcţia de judecător la Curtea Constituţională, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. El a înlocuit-o pe Livia Stanciu.

Mihai Busuic, fost preşedinte al Curţii de Conturi, propus de PSD şi susţinut de coaliţia guvernamentală, a fost votat de Senat pentru postul de judecător la CCR, el înlocuindu-l pe Marian Enache, care a deţinut şi funcţia de preşedinte al Curţii.

Curtea de Apel Bucureşti judecă în 16 ianuarie contestaţia care îi vizează pe judecătorii Curţii Constituţionale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, şedinţa fiind programată în aceeaşi zi în care CCR este aşteptată să se pronunţe asupra pensiilor magistraţilor.

În aceeaşi zi, 16 ianuarie, la ora 10.00, după trei amânări, Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe în privinţa Legii care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

