Președintele Dan anunță începerea consultărilor pentru formarea Guvernului. Ilie Bolojan, despre situația în care nu se poate ieși din blocaj: Alegerile anticipate, „formula prevăzută de Constituție”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că la 1 septembrie începe consultările pentru formarea guvernului, iar surse citate de TVR spun că viitorul executiv ar putea fi unul format majoritar de PSD și avându-l ca premier pe Eugen Tomac, prima propunere a șefului statului după demiterea Cabinetului Bolojan.

Premierul demis, Ilie Bolojan, spune și el că este nevoie urgentă de un nou guvern, dar dacă nu se poate ieși din blocajul actual, „formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate”.

Reamintim că, după căderea Cabinetului Bolojan, președintele Nicușor Dan a convocat consultări succesive cu partidele parlamentare, iar prima încercare l-a avut în prim-plan pe Eugen Tomac, care însă și-a retras mandatul înainte ca executivul propus să ajungă la votul Parlamentului.

Ulterior, a fost desemnat liberalul Adrian Veștea, care însă nu avea susținerea propriului partid și nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament, ceea ce a prelungit criza politică.

Declarațiile președintelui Dan:

”Cred că conştientizăm cu toţii că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum trei sau patru luni, când a fost, şi să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare. După cele două nominalizări am realizat că nu există şanse de majoritate pe perioada vacanţei parlamentare şi atunci, inclusiv din perspectiva agenţiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca ştirile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost învestit, al patrulea guvern n-a fost învestit în România. Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuţii permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, şi eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, la Chişinău, unde a susţinut o conferinţă de presă.

Preşedintele a refuzat să discute eventuale variantele de majorităţi parlamentare ce ar putea fi identificate sau dacă are în vedere un guvern minoritar: ”Nu vreau să mă lansez acum în… Bineînţeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuţii cu toate părţile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuţia asta în spaţiu public”.

Pare exclus un guvern tehnocrat: ”În acest moment, nu văd susţinere pentru un guvern cu miniştri tehnocraţi. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniştri politici”, a spus șeful statului.

Eugen Tomac, propus din nou premier

Conform surselor Digi24, scenariul care se conturează în acest moment este un Guvern PSD condus de un independent, astfel încât să poată strânge voturi de la mai multe formațiuni politice.

Aceleași surse susțin că o astfel de variantă ar putea fi susținută și de UDMR, astfel că social-democrații ar aduna mai ușor voturile necesare, cu ajutorul formațiunilor suveraniste mici și cu câteva voturi de la AUR.

TvrInfo susține că independentul ar fi de fapt europarlamentarul Eugen Tomac, primul premier desemnat de Nicușor Dan după declanșarea crizei politice pe 5 mai, când Cabinetul Ilie Bolojan a fost demis de PSD și AUR.

Premierul Bolojan spune că alegerile anticipate sunt pe masă

Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu acordat publicației Cotidianul că va fi nevoie de apelarea la alegeri anticipate, cum prevede Constituția, dacă nu se va ieși curând din acest blocaj:

„În condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede și, chiar dacă sunt foarte rezervat că ei ar putea fi o realitate în perioada următoare, nu putem decât să ajungem într-o astfel de situație”.

În ceea ce privește propunerea de premier a PNL și posibilitatea unei guvernări alături de PSD, Ilie Bolojan a explicat:

„Acum, Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior, și anume de a-l propune pe Siegfried Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci, pentru că nu au mai fost consultări oficiale”.

„Nu s-a discutat asta în interiorul Partidului Național Liberal. România are nevoie de un Guvern, asta este cât se poate de clar, dar gândiți-vă că la modul în care, inclusiv la legea salarizării, PSD l-a mințit pe președinte, a promis lucruri pe care după aceea le-a dat înapoi, a participat la toate discuțiile, dar a zis că nu știe ce se discută, și aici, când a fost un test totuși de mare responsabilitate, să nu pierdem niște bani, și mai ales un test de semnalizare că suntem angajați în lunile următoare și în 2027 pentru a controla cheltuielile, pentru că altfel ne vom duce într-o înfundătură, dacă nici pe ăsta l-au trecut acum, care sunt garanțiile că odată ajunși în guvernare își vor schimba comportamentul? Nicio garanție”, a mai spus Ilie Bolojan, amintind că PNL a votat o rezoluție să nu mai guverneze curând cu PSD.

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