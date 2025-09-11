Mesajul președintelui Dan către românii care mai așteaptă reformarea Justiției: „Nu am abandonat deloc, numai că asta cere timp”. Critici la adresa Parchetului General și DNA

Nicuşor Dan afirmă că nu a abandonat ”deloc” ideea unei reforme în sistemul de justiție, reformă pe care a promis-o campania electorală, dar spune că procesul necesită timp și discuții îndelungate cu toți actorii implicați.

”Eu cred că multă lume înţelege că în acest echilibru de putere sunt multe instituţii şi cumva acţiunea preşedintelui trebuie să fie în dialog, uneori în acord cu aceste instituţii. Adică există ministrul Justiţiei, există Consiliul Superior al Magistraturii, există nişte legi, există nişte limite ale acţiunii preşedintelui şi, tocmai pentru ca acţiunea preşedintelui să fie eficientă, este nevoie de multe ore de consultări. În opinia mea, ca politician, eu am preferat tot timpul să comunic public lucrurile pe care le-am făcut, după ce le-am făcut. Şi faţă de toate persoanele care, în mod legitim, după atâţia ani de probleme îşi doresc o reformă în Justiţie, răspunsul meu este că nu am abandonat deloc, numai că asta cere timp”, a explicat Nicuşor Dan, miercuri seara, la TVR1, citat de News.ro.

Şeful statului a explicat și de ce a susţinut că perioada până la care vârsta de pensionare a magistraţilor ar trebui să ajungă la nivelul celei la care se pensionează celelalte categorii profesionale ar trebui prelungită:

”Noi avem câteva mii de magistraţi care au de ordinul 2 – 3 milioane de dosare noi în fiecare an. Experienţa mea de om care s-a dus în instanţă, şi ca ONG-ist, şi ca primar ulterior, este că oamenii ăştia au o cantitate uriaşă de muncă şi nu poţi să-i spui unui om care, lucrând weekend-uri, în concedii, ştie că a lucrat 24 de ani în condiţiile astea şi mai are un an, nu poţi să-i ceri să mai aibă, iată, acel an să se facă 6 ani sau mai are 3 şi să devină 15. Aici a fost discuţia în care eu am spus că echitabil este, tocmai pentru a contribui la echilibrul financiar al acestei societăţi, este ca să dublăm perioada pe care ei o mai au până la pensionare”, a arătat Dan.

Președintele, nemulțumit de activitatea activitatea Parchetului General şi a şefului DNA

”Sunt mari dosare de corupţie care s-au prescris şi aici trebuie să ne uităm nu la categoria în ansamblu a magistraţilor, în opinia mea trebuie să ne uităm la şefii parchetelor, pentru că acolo este o problemă de management: câte resurse alocăm pentru nişte lucruri care sunt foarte importante pentru societate şi eu am fost dintre cei care am criticat tot timpul managementul atât al Parchetului General, cât şi al parchetelor speciale, cum ar fi DNA-ul, dacă vorbim de corupţie. Eu nu sunt deloc mulţumit de procurorul general şi de şeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, menţin”, a mai declarat preşedintele, exprimând o nemulțumire la care s-a referit de mai multe ori.

