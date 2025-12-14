Președintele Dan: Nu este o problemă faptul că mulți români ar vota cu AUR, îngrijorător este când un partid preia narativele Moscovei

Președintele Nicușor Dan a explicat că nu consideră îngrijorătoare preferința pentru AUR a aproximativ 40% din electorat, ci fsptul că un partid preia narativele Moscovei și se raportează pe acest tipar la războiul din Ucraina.

„În momentul de față avem o simpatie pentru AUR undeva la 40%. Multe din atributele acestor oameni nu sunt deloc îngrijorătoare. A fi naționalist este o chestiune absolut legitimă. Da, a a pune în discuție anumite funcționări ale UE este legitim. Unde este îngrijorător este atunci când un partid ia cu copy paste narativele Moscovei, modul de raportare la războiul din Ucraina. Noi trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor în politică și administrație și să decantăm ce este legitim și ce este ilegitim în ce spun acești oameni”, a declarat șeful statului, la Kanal D.

„Este foarte important să dovedim interferența rusă în alegeri”

Șeful statului a promis din nou că în câteva luni va fi prezentat raportul privind interferența rusă în primul tur anulat al alegerilor prezidențiale din 2024:

„Este foarte important să dovedim interferența rusă în alegeri. Este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulți români cred că alegerile au fost anulate pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea. Am reușit să dovedim că lucrurile nu au stat așa pe plan extern. Pentru partenererii noștri trebuie să închidem acest capitol. În două, trei luni vom fi pregătiți să ieșim cu un raport. Avem atacuri cibernetice, avem campanii de dezinformare și câteva încercări de sabotaj și toate împreună fac imaginea unui război hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva noastră”.

”În opinia mea, nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el. Noi avem în momentul de faţă o campanie dusă intens pe reţelele sociale care reuşeşte să amplifice toate tensiunile sociale, poziţii în care diverse categorii au opinii diferite, care iau orice fapt pozitiv, orice realizare a Guvernului sau a preşedintelui să o întoarcă invers. Deci e o campanie care încearcă să decredibilizeze sistemul democratic din România”, a mai explicat Nicuşor Dan.

”Am avut şi câteva încercări de sabotaj, toate împreună fac o imagine a unei campanii, aşa-numitul război hibrid pe care Rusia îl desfăşoară împotriva României. Sarcina noastră este nu numai să ieşim cu un raport, ci să ieşim cu un raport care să convingă oamenii că într-adevăr asta s-a întâmplat”, a adăugat Nicuşor Dan.

„Dacă vom mai avea drone şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România”

Întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, și a anunțat că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.

”Nu e vorba să ne temem, e chiar o decizie de oportunitate. Trebuie să punem în context. Nu suntem singura ţară care a avut drone şi nu suntem singura ţară care nu le-a dat jos. Am avut drone deasupra aeroporturilor prin Europa, nu a tras nimeni după ele. Polonia a dat patru jos din 19, restul de 15 au zburat pe acolo”, a declarat, într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la Kanal D preşedintele Nicuşor Dan.

Există pericolul ca, atunci când se doreşte lovirea unei drone, să fie puşi locuitorii în pericol, a mai spus președintel: ”Când ai o dronă la 500 de metri de graniţa cu Ucraina, în funcţie de poziţia din care loveşti, poţi să loveşti Ucraina. Dacă ea zboară deasupra unei localităţi nu poţi să tragi ca să loveşti acolo. Sunt multe situaţii”.

”Sper să nu mai avem drone, dar dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori şi să facem mai mult rău, veţi vedea drone doborâte în România. Sunt multe ramificaţii pe acest subiect, unele publice, unele de secret militar”, a adăugat şeful statului.

