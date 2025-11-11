cursdeguvernare

marți

11 noiembrie, 2025

Stiri

Președintele atacă la CCR modificarea, în favoarea unor proiecte energetice de interes național, a legii ariilor naturale protejate

De Vladimir Ionescu

11 noiembrie, 2025

Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea ce modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului, astfel încât ea permite reducerea acestor suprafețe pentru mai multe categorii de proiecte energetice, precum cele declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării ca fiind de interes pentru securitatea naţională.

Preşedintele consideră că actul normativ încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine directivelor europene. „Am semnat sesizarea către Curtea Constituţională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Legea trimisă spre promulgare ridică probleme de constituţionalitate şi contravine obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene”, a scris, luni seară, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Principalul argument al președintelui – legea încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos


În postarea pe Facebook, președintel explică motivele pentru care consideră neconstituțională reglementarea:

„Am semnat sesizarea către Curtea Constituțională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate și al evaluării impactului asupra mediului.

Legea trimisă spre promulgare ridică probleme de constituționalitate și contravine obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene.

Aceasta permite reducerea limitelor ariilor protejate și eliminarea evaluării de mediu pentru categorii întregi de proiecte energetice sau declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării ca fiind de interes pentru securitatea națională.

Sesizarea de neconstituționalitate subliniază că legea:

  • încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos, garantat de art. 35 din Constituție;

  • contravine Directivelor europene privind protecția habitatelor și evaluarea impactului asupra mediului care nu permit derogări generale sau automate pentru proiecte energetice ori militare

  • elimină evaluările de mediu și măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană, reducând nivelul de protecție a biodiversității și expunând România riscului declanșării unei proceduri de infringement

Independența energetică a țării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă, iar România are obligația constituțională și europeană de a proteja patrimoniul natural și de a garanta fiecărui cetățean dreptul la un mediu sănătos.

Adoptarea unor norme care slăbesc aceste garanții ar însemna un regres legislativ periculos, contrar principiilor statului de drept.”

(Citește și: Ministerul Energiei propune legislație pentru declararea hidrocentralelor drept "obiective strategice" de securitate națională. Implicațiile)


****

Urmărește-ne pe Google News
Rss
