Președinta Indiei, Droupadi Murmu, primită la Cotroceni: România și India vor să dubleze schimburile comerciale și extind cooperarea în domenii strategice

România și India își propun să dubleze schimburile comerciale și să extindă cooperarea în domenii precum industria de apărare, energia regenerabilă, tehnologia și inteligența artificială, au anunțat, joi, președintele Nicușor Dan și președinta Indiei, Droupadi Murmu, după convorbirile oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni.

Cei doi șefi de stat au salutat semnarea mai multor acorduri de cooperare în domeniile științei, tehnologiei, educației și culturii, apreciind că acestea deschid o nouă etapă în relațiile bilaterale.

Președintele Nicușor Dan a descris vizita drept una „istorică”, fiind prima deplasare a unui șef de stat indian în România după mai bine de trei decenii.

„Avem un parteneriat vechi, care n-a fost pus niciodată în discuție. Avem însă o mare oportunitate în fața noastră, special în zona economică”, a declarat șeful statului.

Acesta a afirmat că viitorul acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India poate crea oportunități importante pentru ambele economii și a subliniat interesul pentru dezvoltarea investițiilor reciproce.

„Suntem bucuroși de investițiile indiene în România și am discutat azi de cum să facem ca investiții indiene în România și investiții românești în India să fie potențate, inclusiv de o legătură aeriană directă între India și România”, a spus Nicușor Dan.

La rândul său, președinta Droupadi Murmu a declarat că dezvoltarea relațiilor economice reprezintă unul dintre principalele obiective ale dialogului bilateral.

„Cooperarea economică rămâne un pilon important al cooperării noastre. Am agreat să ne creștem investițiile și să încurajăm o colaborare mai apropiată între comunitățile de afaceri din ambele state”, a afirmat șefa statului indian.

Aceasta a anunțat că cele două țări și-au propus și dublarea schimburilor comerciale.

„Am agreat, de asemenea, să colaborăm spre dublarea comerțului între cele două state. România este un partener important pentru India în Uniunea Europeană”, a spus Droupadi Murmu.

Cooperarea va fi extinsă în sectoare precum industria prelucrătoare, sănătatea, energia regenerabilă, hidrogenul verde

Potrivit acesteia, cooperarea va fi extinsă în sectoare precum industria prelucrătoare, sănătatea, energia regenerabilă, hidrogenul verde, producția de îngrășăminte, știința, tehnologia și inteligența artificială, valorificând complementaritatea celor două economii.

În cadrul vizitei de stat au fost semnate un program de cooperare în domeniul științei și tehnologiei între autoritățile de profil din cele două state, un memorandum privind înființarea unei Catedre de Studii Indiene la Universitatea din București, cu sprijinul Consiliului Indian pentru Relații Culturale, precum și un acord de cooperare în domeniul sportului.

„Vom consolida cooperarea în știință și tehnologie, iar Catedra de Studii Indiene va fi stabilită în cadrul Universității București. Acestea vor crește înțelegerea celor două culturi”, a declarat președinta Indiei.

La rândul său, Nicușor Dan a subliniat importanța acordurilor semnate.

„Sunt bucuros că în cadrul vizitei dumneavoastră a fost semnat chiar aici programul de cooperare în știință și tehnologie”, a afirmat președintele României, adăugând că cele două state dispun de „experiență umană și profesioniști care pot să ducă la dezvoltări economice importante”.

Șefii celor două state au discutat și despre cooperarea în domeniul apărării, precum și despre evoluțiile internaționale, inclusiv războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, reafirmând sprijinul pentru soluționarea conflictelor pe cale diplomatică. Totodată, România și India au convenit să marcheze aniversarea a 80 de ani de relații diplomatice, în 2028, prin organizarea „Anului Inovației România–India”.

Droupadi Murmu, primită la Cotroceni: prima vizită a unui șef de stat indian la București după trei decenii

Vizita de stat a președintei Indiei, Droupadi Murmu, în România marchează un moment important în relațiile diplomatice dintre cele două țări, fiind prima deplasare la București a unui șef de stat indian după mai bine de 30 de ani.

Șefa statului indian a fost primită cu onoruri militare la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, iar agenda vizitei include o serie de întâlniri la cel mai înalt nivel, menite să consolideze parteneriatul bilateral și să deschidă noi direcții de cooperare.

Droupadi Murmu se va întâlni și cu premierul Ilie Bolojan și cu conducerea Parlamentului, inclusiv cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Unul dintre cele mai importante momente ale vizitei îl reprezintă Forumul de Afaceri India–România, organizat în prezența președintelui României și a premierului. Evenimentul reunește reprezentanți ai mediului de afaceri din cele două state și are ca obiectiv stimularea investițiilor și dezvoltarea cooperării economice în domenii strategice, precum tehnologia informației, inovarea digitală, industria farmaceutică, energia regenerabilă, infrastructura, producția pentru apărare și tehnologiile avansate.

Companiile indiene au deja investiții importante în România, în sectoare precum IT, componente auto, siderurgie, industria farmaceutică și energia verde, în timp ce firmele românești urmăresc oportunitățile oferite de una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume.

Agenda vizitei are și o componentă academică și culturală. Droupadi Murmu va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din București, în semn de apreciere pentru contribuția sa la dezvoltarea Indiei. Totodată, va susține o alocuțiune dedicată transformării economice și sociale a țării sale, strategiei de dezvoltare „Viksit Bharat @2047” și perspectivelor de cooperare în educație, cercetare și inovare.

Relațiile economice România–India: comerț de peste 1 miliard de dolari și planuri de investiții strategice

În 2024, schimburile comerciale dintre România și India au însumat 1,059 miliarde de dolari, după un an 2023 care reprezentase un nivel record al ultimilor 15 ani. Exporturile României către India au fost de 291,6 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 768 milioane de dolari, ceea ce a generat un deficit comercial de 476,4 milioane de dolari. India ocupă locul 40 în clasamentul destinațiilor exporturilor românești și locul 24 între sursele importurilor României.

Unul dintre cele mai importante proiecte aflate în discuție vizează o investiție de aproximativ 1 miliard de dolari în industria de apărare din România. Planul prevede dezvoltarea unor capacități de producție, inclusiv în zona Brăila, prin parteneriate între companii românești și indiene, cu posibilitatea realizării de echipamente destinate atât pieței interne, cât și exportului în Uniunea Europeană. Cooperarea în domeniul apărării include deja proiecte de mentenanță pentru aeronave și un plan bilateral care acoperă apărarea cibernetică, cercetarea, instruirea și colaborarea industrială.

Prezența capitalului indian în România este în continuă creștere. Peste 1.000 de companii indiene sunt active pe piața românească, în domenii precum IT, servicii pentru afaceri, industria farmaceutică, construcții, energie și producție. În sectorul energiei verzi, firmele indiene operează proiecte cu o capacitate de aproximativ 1 GW de energie solară, iar dezvoltatori imobiliari din India au construit peste 5.000 de apartamente în București.

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