Președinta CAB: Difuzarea la TVR a documentarului Recorder despre Justiție, „evidentă instigare publică împotriva ordinii constituționale”

„Chiar din prezentarea la TVR a unui film artistic cu pretenții de documentar” „este evidentă instigarea publică împotriva ordinii constituționale”, a acuzat joi președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, în conferința de presă organizată de aceasta și câțiva alți judecători ai acestei instanțe pentru a combate acuzațiile din investigația Recorder intitulată ”Justiţie Capturată”.

În conferința inedită de la CAB și care a durat mai mult de o oră, Liana Arsenie a acuzat doi judecători care au făcut dezvăluiri în cadrul investigației Recorder și a încercat să justifice legalitatea unor cazuri de prescripție în dosare de mare corupție (precum cel al lui Marian Vanghelie), dar a refuzat să discute alte cazuri celebre în care inculpații au scăpat de pedeapsa penală.

Președinta CAB a citit de pe foaie un text, refuzând să iasă din tematica pregătită de ea pentru conferința de presă.

Liana Arsenie: Se încearcă destructurarea puterii judecătorești

”E o preocupare în destructurarea puterii judecătorești. Asistăm la o campanie de linșare mediatică a sistemului judiciar prin ridiculizarea conducerii sistemului judiciar, folosind ca voci oameni care reacționează în urma eșecului profesional.

Cine beneficiază? Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat. Atacurile apar la momentul în care DNA trimite în judecată dosare grele, iar CAB va trebui să judece aceste dosare. Asta e metoda clasică: distrugi încrederea în instituții, înainte ca ele să se pronunțe.

Astăzi vedem un judecător cu trecut în servicii care lansează mesaje bazate pe propriile concepții și o instituție media care le prezintă fără să le verifice.

Atacul politicului rezultă chiar din prezentarea la TVR a unui film artistic cu pretenții de documentar, fiind evidentă instigarea publică împotriva ordinii constituționale.

Nu vom abdica de la valorile statului de drept pe care am jurat să le respectăm. Nu pretindem că nu sunt probleme, dar acestea nu pot veni decât prin dialog, respect, profesionalism și competență”, a acuzat Arsenie.

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti: Îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el în documentarul Recorder este adevărat – Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, Înainte de începerea conferinţei de presă judecătoarea de la CAB Raluca Moroșanu (foto), care nu apare în investigația Record, a urcat pe scena improvizată de conducerea instanței și a declarat că susține și confirmă afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu, care apare în documentarul Recorder.

”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”,

”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a spus judecătoarea Raluca Moroşanu, de la Secția I penală din CAB.

”Nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la «doi şi-un sfert», nicăieri, am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani şi ei vor şti că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurenţiu măcar să mă creadă pe mine”, a adăugat ea.

Declarațiile judecătoarei au fost primite cu aplauze din partea unor magistrați din sală, nu pe scenă, alături de președinta CAB.

Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti: Evenimentele din ultimele două săptămâni par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti, legea nu se schimbă în stradă

Liana Arsenie (foto) a mai acuzat că evenimentele din ultimele două săptămâni par ”coordonate” pentru ”acapararea” puterii judecătoreşti, după care a oferit explicații despre cum s-a ajuns la prescrierea faptelor în câteva cazuri de mare corupție.

Cazuri unde au fost înlocuiți judecătorii și procesele s-au prelungit astfel până la prescripție, prezentate de președinta CAB:

”Conferinţa survine în contextul evenimentelor din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti, aşa încât, în virtutea obligaţiei de apărare a independenţei justiţiei, suntem aici pentru a trage atenţia asupra gravităţii situaţiei, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru ca în lumina celor pe care le vom prezenta, să facem apel la întreaga comunitate media să verifice faptele efective raportate la naraţiunile manipulative şi false”, a mai spus Liana Arsenie.

”Totodată, astăzi cerem în mod public tuturor organismelor abilitate din ordinea juridică constituţională a statului român să procedeze la verificarea tuturor acuzaţiilor formulate în această perioadă şi să prezinte public rezultatul acestor verificări. Am învăţat cu toţii, judecători şi procurori, că justiţia se realizează prin Înalta Curte şi prin celelalte instanţe organizate conform legii. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinător al adevărului absolut şi nici nu poate tranşa chestiuni litigioase de competenţa instanţelor de judecată sau să statueze cu valoare de adevăr personal impus celorlalţi cine este de bună credinţă sau nu ori cine este onest sau nu”, a precizat preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat, care mai târziu să fie folosite în interes politic”, a mai afirmat Liana Arsenie.

”Aş începe cu cel mai important şi care a suscitat interesul media, anume cazul Vanghelie, care a avut următorul parcurs: s-a înregistrat la Curtea Apel Bucureşti la data de 4.8.2021. Cealaltă dată pe care o să o vedeţi 7.7.2015 este data înregistrării la instanţa de fond. Compunerea iniţială, pentru că şi aceste chestiuni au suscitat foarte multe discuţii în spaţiul media: judecătorul Voica Valerica, schimbare obiectivă ca urmare a înscrierii şi promovării unui concurs, judecător Gohoreanu Alina, schimbare obiectivă ca urmare a înscrierii şi promovării unui concurs”, a detaliat Liana Arsenie.

Ea a precizat motivele pentru care şi alţi judecători au fost schimbaţi din complet, astfel încât procesele s-au reluat și s-a ajuns la prescripția faptelor. ”Judecătorul Răileanu Cătălin, schimbare obiectivă ca urmare a solicitării sale de schimbare a parcursului carierei, decizie care a excedat voinţei conducerii Curţii de Apel Bucureşti. Judecător Andreea Ionescu a fost mutată la cealaltă secţie penală din raţiuni de echilibrare a volumului de activitate, dinamica personalului la nivelul Curţii de Apel Bucureşti este foarte mare, volumul de muncă şi complexitatea cauzelor este foarte ridicat. (…) Decizia a fost luată având în vedere faptul că nu se administraseră probe, aşadar nu puteam să vorbim de vreo afectare a principiului continuităţii. Judecător Gargale Anastasia a fost delegată pentru o scurtă perioadă la Curtea de Apel Bucureşti, însă pe fondul restanţelor semnificative în motivarea hotărârilor de la Tribunalul Bucureşti, de unde a fost delegată, s-a impus neprelungirea delegării”, a transmis preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

Cazuri unde au fost înlocuiți judecătorii și procesele s-au prelungit astfel până la prescripție, dar pentru care președinta CAB a refuzat să ofere detalii:

Întrebare jurnalist: Puteți să ne spuneți care au fost motivele pentru care CAB a decis înlocuirea unui judecător cu un alt judecător?

Răspuns L.A: Dosarul este pe rol, nu putem comenta. Ca principiu, schimbările sunt strict legale.

Jurnalist: Ați făcut și la alte dosare

L.A: Vă mulțumesc, sunteți în eroare. Dosarul Bădălău este soluționat definitiv. Chestiunile prezentate sunt strict cele dezbătute. Mulțumesc, altă întrebare, alți jurnaliști.

Jurnalist: Un judecător din dosarul Burci nu a făcut nicio cerere de degrevare. Ne puteți spune care este motivul pentru care l-ați schimbat?

L.A: V-am mai dat acest răspuns. Strict în condițiile legale.

Jurnalist: Este secret?

L.A: Nu este secret. Dacă putem să vorbim pe rând… Vă rog, vorbiți dvs.

Jurnalist: Dați-ne motivarea pentru care a fost scos din complet

L.A: Ce pot să vă spun este că urmărirea penală a durat 8 ani și discutăm după ce se încheie urmărirea judecătorească. Nu putem să… Nu pot spune, nu putem face aprecieri. CAB nu trage aici concluzii, am prezentat împrejurări factuale și dovezi. Este o conferință de presă, nu suntem în fața dvs să dăm fiecărei…

Jurnalist: Noi ca jurnaliști reprezentăm aici milioane de oameni…

*****