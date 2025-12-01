Ziua Națională a României / Președintele a decorat o singură persoană: Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, 107 ani, „reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”

Colonelul (r.) Ion Vasile Banu, veteran de război (107 ani, foto), este singura persoană decorată anul acesta, cu ocazia Zilei Naționale, de Președinția României. Nicușor Dan i-a decernat Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, precizând: ”La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”.

”Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, a transmis președintele.

”Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, mai precizează Nicuşor Dan, care a încheie mesajul transmițând La mulți ani tuturor românilor:

”În acest an, aceasta este singura decoraţie conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni!”.

****