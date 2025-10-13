Premiul Nobel pentru Economie, acordat pentru teoria creșterii bazate pe inovație

Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie 2025 pentru „explicarea creșterii economice bazate pe inovație”, a anunțat Academia Regală Suedeză de Științe, potrivit DW.

Premiul a fost decernat în cadrul unei ceremonii desfășurate la Stockholm și reprezintă ultima distincție Nobel din acest sezon, după ce săptămâna trecută au fost anunțate premiile pentru pace, medicină, fizică, chimie și literatură.

Lucrările lui Mokyr, Aghion și Howitt, care acoperă istoria economică, modelele teoretice și analiza empirică, au remodelat modul în care economiștii, factorii de decizie și cercetătorii înțeleg mecanismele care stau la baza progresului tehnologic și a prosperității economice.

Comitetul Nobel a declarat că Mokyr „a demonstrat că, pentru ca inovațiile să se succedă într-un proces autogenerator, nu este suficient să știm că ceva funcționează, ci trebuie să avem și explicații științifice pentru motivul pentru care funcționează.”

Cei trei laureați au fost apreciați pentru contribuția lor la explicarea și cuantificarea mai precisă a „distrugerii creative”, un concept-cheie în economie care descrie procesul prin care inovațiile benefice noi înlocuiesc — și astfel distrug — tehnologiile și afacerile mai vechi. Conceptul este de obicei asociat cu economistul Joseph Schumpeter, care l-a descris în cartea sa din 1942, Capitalism, Socialism and Democracy.

Mokyr, născut în Olanda și cetățean american, este profesor de economie și istorie la Universitatea Northwestern. Aghion, originar din Franța, este profesor „Centennial” la London School of Economics, iar canadianul Howitt este profesor în științe sociale la Universitatea Brown.

Premiul pentru Economie poartă denumirea oficială de Premiul Băncii Suediei pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel.

Banca Centrală a Suediei l-a instituit în 1968 ca omagiu adus industriașului suedez din secolul al XIX-lea care a inventat dinamita. Nobel a fost, de asemenea, fondatorul celor cinci premii originale Nobel.

De atunci, premiul pentru economie a fost acordat de 57 de ori, unui număr total de 99 de laureați.

Premiul de anul trecut a fost câștigat de trio-ul Daron Acemoglu, Simon Johnson și James A. Robinson, cercetători din SUA, pentru studiile lor care arată că societățile mai libere și mai deschise au șanse mai mari de prosperitate economică.

Deși, din punct de vedere tehnic, nu este un premiu Nobel „original”, premiul pentru economie este prezentat întotdeauna alături de celelalte, în cadrul ceremoniei din 10 decembrie — data la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel, în 1896.

