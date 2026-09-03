Președintele Dan: „Desemnarea premierului, în zilele următoare. E momentul să tranşăm problema”

Desemnarea premierului se va face în zilele următoare, pentru că „este momentul să tranșăm problema”, a spus joi președintele Nicușor Dan.

Şeful statului a menţionat că au existat discuţii în această perioadă însă nu a acţionat prea mult, pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi era nevoie de un vot fizic.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat când va desemna un nou premier.

„În zilele următoare. Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că au existat discuţii în toată această perioadă.

„Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuia un vot fizic. Dar e momentul să tranşăm problema”, a mai afirmat preşedintele.

Reamintim că PSD și AUR au anunțat deja decizia de a nu vota un guvern din care nu fac parte, iar PNL și USR își mențin decizia de a nu intra într-un executiv cu social-democrații.

PSD se va duce la negocierile de la Cotroceni cu propunerea lui Sorin Grindeanu și va cere mandatul, dar acceptă și un prim-ministru independent, dacă guvernul va fi majoritar format din membrii săi.

Guvern Ilie Bolojan a fost demis de PSD și AUR pe 5 mai.

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