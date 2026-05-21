Premierul ungar Peter Magyar vrea să relanseze și să extindă Grupul de la Vișegrad, inclusiv prin cooptarea României

Ungaria nu dorește doar să revigoreze Grupul de la Vișegrad (V4) ca o forță în diplomația UE, ci ia în calcul și extinderea acestuia pentru a include Austria, România și țările din Balcanii de Vest, a declarat miercuri premierul Péter Magyar (foto stânga), potrivit Politico.

V4 include în prezent Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia.

Inițial conceput ca un bloc menit să promoveze interesele Europei Centrale în cadrul UE, grupul și-a pierdut din influența diplomatică în ultimii ani din cauza unor diviziuni interne profunde, în special între predecesorul lui Magyar, pro-Kremlinul Viktor Orbán, și premierul polonez pro-UE și anti-rus Donald Tusk (foto dreapta).

Magyar l-a învins pe Orbán la alegerile din aprilie și a ales în mod simbolic Varșovia drept destinația primei sale vizite internaționale ca prim-ministru, într-un efort de a reconstrui alianțele regionale.

„Grupul de la Vișegrad își poate recăpăta vitalitatea și influența în cadrul Uniunii Europene”, a declarat Magyar într-o conferință de presă comună în capitala Poloniei. „Personal, sunt pregătit să extindem această cooperare de la Vișegrad și către alte țări.”

Premierul Ungariei a adăugat că formatul extins ar putea include „țările nordice, poate Austria, Croația, Slovenia, România” sau state din Balcanii de Vest care nu fac parte din UE.

Magyar a mai spus că Ungaria, în calitate de actual președinte al Grupului de la Vișegrad, ar putea încerca să organizeze un summit la Budapesta înainte de sfârșitul lunii iunie.

„Aș fi mai mult decât fericit”, a spus Tusk. „Am așteptat mulți, mulți ani acest moment, să ne așezăm din nou la aceeași masă cu un ungur, un slovac și un ceh pentru a discuta ce putem face împreună pentru națiunile noastre și pentru Europa.”

Tusk a subliniat, de asemenea, importanța refacerii relațiilor bilaterale.

„Ungaria și Polonia vor acționa ca un singur pumn, fie la Bruxelles, fie în chestiuni geopolitice, fie în promovarea intereselor noastre comune, pentru că avem aproape exclusiv interese comune”, a declarat el.

Polonia va ajuta Ungaria să reducă dependența de furnizori unici de energie

Liderul polonez a oferit și ajutor Ungariei pentru reducerea dependenței de furnizori unici de energie, menționând că Polonia a renunțat rapid la dependența de gazul și petrolul rusesc.

„Securitatea energetică este un domeniu în care ne putem consolida cooperarea și, desigur, vom primi cu bucurie experiența pe care Polonia o poate oferi”, a spus Magyar.

Premierul ungar a folosit vizita și pentru a face o comparație cu perioada lui Orbán, lăudând Polonia pentru modul eficient în care a utilizat fondurile UE pentru infrastructură, după ce a călătorit cu trenul de la Cracovia la Varșovia.

„Acesta este un bun exemplu despre cum sunt folosite fondurile UE… Din păcate, în Ungaria, în ultimii 20 de ani, nu am avut această experiență.”

Magyar urmează să se întâlnească miercuri cu eroul anticomunist polonez Lech Wałęsa, înainte de a se întoarce la Budapesta — via Vienna — joi.

