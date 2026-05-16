Premierul Starmer – poziție tot mai șubredă în fruntea guvernului de la Londra – Tabăra din Partidul Laburist care vrea să-l îndepărteze din funcție își stabilește strategia

Premierul laburist al Marii Britanii, Sir Keir Starmer (Foto), este puternic contestat chiar în interiorul propriului partid după rezultatele dezastruoase la alegerile locale desfășurate săptămâna trecută.

Revolta internă din Partidul Laburist a căpătat amploare după ce tabăra care îi cere demisia începe să-și contureze tot mai clar strategia pentru înlocuirea sa din fruntea guvernului și a partidului. Totuși, potrivit parlamentarilor laburiști, procesul ar putea dura mai mult decât sperau adversarii săi, notează Politico.

Nu mai puțin de 96 dintre cei 402 deputați laburiști au cerut stabilirea unui calendar clar pentru retragerea sa. Refuzul lui Starmer de a demisiona a alimentat și mai mult tensiunile dintre facțiunile rivale ale partidului.

În centrul manevrelor politice se află două personaje importante: Andy Burnham și fostul ministru al Sănătății, Wes Streeting.

Burnham, cunoscut în politica britanică drept „Regele Nordului”, este considerat favorit de aripa moderată și sindicală a partidului. Totuși, pentru a putea candida la conducerea laburiștilor, el trebuie mai întâi să revină în Parlamentul de la Westminster.

În paralel, în culise rămâne și Angela Rayner, apropiată de aripa de stânga a partidului, care ar putea intra în cursă dacă Burnham nu reușește să depășească obstacolele politice și electorale.

Joi, Rayner a primit o veste favorabilă după ce autoritățile au anunțat că i-au fost retrase acuzațiile de fraudă fiscală. În timp ce parlamentarii complotau la Westminster, ea participa la o recepție organizată la Palatul Buckingham.

Andy Burnham revine în Parlament

Andy Burnham a făcut joi seară pasul decisiv, anunțând că va candida într-un scrutin parțial pentru circumscripția Makerfield, rămasă vacantă după demisia deputatului Josh Simons, un fost aliat al lui Starmer.

Decizia deschide calea unei confruntări politice cu miză uriașă: alegătorii ar putea fi puși în situația paradoxală de a vota Partidul Laburist pentru a-l înlătura pe liderul laburist aflat la putere.

Dar cursa nu se anunță deloc simplă. În alegerile din 2024, majoritatea laburistă din Makerfield a fost redusă semnificativ de succesul partidului populist de dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage.

Farage a anunțat deja că partidul său va „arunca în luptă absolut toate resursele” pentru a câștiga scrutinul.

Politologul John Curtice a declarat că, în absența lui Burnham, șansele laburiștilor de a păstra mandatul ar fi sub 5%.

Wes Streeting demisionează din Guvern

Pentru Wes Streeting, ziua de joi,14 mai, a reprezentat o lovitură serioasă. Deși presa britanică anticipa lansarea oficială a candidaturii sale la șefia partidului, planul s-a blocat în ultimul moment.

Streeting și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Sănătății, criticând „vidul de leadership” și lipsa de direcție din partid, însă nu a declanșat formal lupta pentru conducere.

Susținătorii săi susțin că avea sprijinul necesar pentru a provoca un vot intern, însă tabăra Starmer contestă aceste afirmații.

Mai multe surse din partid afirmă că Streeting a fost afectat și de lipsa sprijinului sindicatelor, care joacă un rol esențial în alegerea liderului Partidului Laburist preferatul mișcărilor de stânga.

În plus, sindicatele au transmis că succesorul lui Starmer trebuie ales în urma unei dezbateri ample privind direcția economică a partidului, nu în urma unui conflict bazat pe ambiții personale și jocuri de culise.

Negocieri de culise

La Westminster se discută deja intens despre posibile înțelegeri între tabăra Burnham și cea a lui Streeting sau despre o eventuală apropiere între Burnham și Angela Rayner.

Mai mulți parlamentari laburiști consideră că membrii de partid, aflați în general mai la stânga decât grupul parlamentar, ar fi reticenți în a-l susține pe Streeting. Însă un apropiat al lui Streeting a declarat că relația dintre acesta și Burnham „s-a încălzit” și se bazează pe respect reciproc.

Starmer rezistă, deocamdată

În ciuda presiunilor uriașe, Keir Starmer refuză să demisioneze. Premierul și-a informat cabinetul că intenționează să continue pentru a proteja stabilitatea economică și pentru a-și duce la capăt mandatul primit în 2024.

Susținătorii săi avertizează că o competiție internă pentru conducerea partidului ar paraliza activitatea guvernului într-un moment extrem de delicat pentru economia britanică și pentru scena internațională.

Totuși, guvernarea devine tot mai dificilă. Executivul se pregătește să promoveze în această vară proiecte controversate privind imigrația și reforma sistemului judiciar, care riscă să provoace noi revolte interne în partid.

În tabăra lui Streeting persistă convingerea că schimbarea conducerii este inevitabilă. „Nu putem continua așa. Situația este extrem de dăunătoare”, a declarat unul dintre susținătorii săi.

Alții speră însă că Starmer va decide singur să se retragă și să stabilească un calendar pentru plecare, evitând astfel un război intern de durată în Partidul Laburist.

