Premierul spaniol Pedro Sánchez amnistiază 500.000 de imigranți ilegali, fără a cere vot în Parlament, stârnind furia naționaliștilor

Prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, a decis să acorde o amnistie în masă pentru aproximativ 500.000 de imigranți ilegali prin decret regal, evitând trecerea proiectului de lege prin Parlament.

Legalizarea statutului unui număr mare de imigranți a fost fost negociată între Partidul Socialist (PSOE) al premierului Sánchez și partidul de extremă stânga Podemos și urmează a fi aprobată în ședința Consiliului de Miniștri. Prin intermediul unui decret regal, guvernul poate impune o asemenea măsură, chiar dacă o propunere aproape identică se află blocată în Parlament din cauza lipsei unei susțineri majoritare.

Conform decretului, imigranții ilegali care pot dovedi că se aflau în Spania înainte de 31 decembrie 2025 de cel puțin 5 luni vor fi eligibili pentru a primi permise provizorii de ședere și de muncă, cu condiția să nu aibă antcedente penale grave. Din momentul depunerii unei cereri, orice procedură de deportare va fi suspendată. Dacă cererea este aprobată, solicitanții vor primi un permis de ședere valabil un an, cu posibilitate de reînnoire. Podemos estimează că peste jumătate de milion de persoane va beneficia de această măsură.

Liderii Podemos au salutat acest decret. Conform unui articol din El País, Irene Montero, fost ministru al egalității, în prezent europarlamentar, a descris amnistia drept o „măsură urgentă de justiție socială” și a spus că partidul său se va asigura că procesul este „rapid”.

Ea a susținut că intrarea în legalitate a imigranților a fost necesară pentru a-i proteja de ceea ce a descris drept „violență rasistă” și a caracterizat inițiativa guvernului ca fiind acordarea drepturilor persoanelor cărora le-au fost refuzate din „rasism instituțional”.

Guvernul susține că decretul oferă doar certitudine juridică pentru o „realitate socială existentă”. Criticii, însă, au etichetat măsura drept nedemocratică și catastrofală pentru mesajul pe care îl transmite imigranților ilegali care încă sosesc în număr mare.

Amnistia reflectă o Inițiativă Legislativă Populară susținută de peste 700.000 de semnături, dar această propunere a fost blocată în Congres timp de peste un an, deoarece nu se bucură de sprijinul majorității. În loc să o negocieze sau să o abandoneze, executivul a optat pentru a o impune fără control parlamentar. Decizia vine într-un context în care imigrația ilegală din Spania a explodat. Conform estimărilor grupului de experți Funcas, citate de La Gaceta, numărul imigranților fără acte a crescut de la aproximativ 107.000 în 2017 la aproape 840.000 în 2025, o creștere de aproape 685%. Funcas estimează că migranții ilegali reprezintă acum 17,2% din populația provenită din afara UE în Spania. Grupul de experți avertizează că amnistiile în masă nu reduc imigrația ilegală dacă practicile actuale permisive la intrare și legalizare continuă.

Spania a aprobat căi de obținere a statutului legal pe scară largă pentru imigranții ilegali în cel puțin șase alte ocazii începând cu anii 1980.

Sub guvernul socialist al lui Felipe González, în 1986, peste 38.000 de persoane au obținut statut legal. Între 1991 și 1992, tot sub conducerea lui González, rezidența legală a fost oferită la peste 114.000 de persoane.

Sub conducerea lui José María Aznar (Partidul Popular – centru-dreapta), în anii 1996, 2000 și 2001, au fost acordate acte de ședere unui număr de peste 524.000 de persoane. Ultima acordare la scară largă a statutului legal a avut loc acum aproape 21 de ani, sub guvernul lui José Luís Rodríguez Zapatero (Partidul Socialist), care a procesat peste 576.000 de cereri.

