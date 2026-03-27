Premierul slovac Robert Fico – vizită la București, întâlnire cu premierul Bolojan: interes pentru Neptun Deep

Relația dintre România și Slovacia este una solidă, bazată pe legături istorice, culturale și economice puternice, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan în cadrul declarațiilor comune susținute vineri alături de premierul slovac, Robert Fico.

Acesta a fost primit la Guvern după ce, anterior, a avut o întâlnire la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, cu care a discutat despre agenda europeană și impactul crizelor internaționale actuale, inclusiv despre conflictul din Orientul Mijlociu.

„Discuțiile noastre de astăzi au arătat că relația dintre România și Slovacia este una solidă, construită pe legături istorice, culturale și economice puternice. Am abordat cu domnul prim-ministru Fico atât teme legate de cooperarea bilaterală, cât și de cele privind relația de securitate din regiune, inclusiv din perspectiva aparteneței noastre comune la Uniunea Europeană și la NATO”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

Premierul român a subliniat că una dintre bazele relației bilaterale o reprezintă cooperarea economică.

„În ultimii 10 ani, comerțul bilateral s-a dublat, iar pentru anul 2025 estimăm un nivel de aproximativ 4,8 miliarde de euro. Trebuie să valorificăm mai bine oportunitățile existente, inclusiv cele europene, pentru a dezvolta comerțul și investițiile reciproce. Ne dorim de asemenea ca regiunea noastră, Europa Centrală și de Est, să aibă o participare mai puternică prin companiile noastre în proiecte europene competitive, în special în domenii inovatoare. În acest sens, conectivitatea este importantă atât în domeniul energiei, cât și al transporturilor”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a menționat și coordonarea privind accelerarea dezvoltării legăturilor de transport al energiei electrice între România și Slovacia, precum și colaborarea pentru reducerea prețurilor la energie. Totodată, premierul a evidențiat importanța finalizării rapide a proiectului de infrastructură Via Carpatia.

„Conectivitatea rutieră dintre țările noastre va fi mai bună prin realizarea proiectului Via Carpatia, un coridor strategic care leagă nordul de sudul Europei și este esențial să grăbim finalizarea lucrărilor”, a declarat premierul Bolojan.

În domeniul apărării, discuțiile au vizat dezvoltarea unor parteneriate tehnologice în industria de apărare, miniștrii celor două state stabilind deja un proiect comun.

„În apărare, rămânem angajați în consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră. O dovadă în acest sens este participarea militarilor români la Grupul de luptă multinațional NATO din Slovacia. Vedem de asemenea oportunități în dezvoltarea de parteneriate tehnologice în industria de apărare și miniștrii Apărării au stabilit un proiect comun în acest sens", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul slovac, săgeți către Bruxelles

Premierul slovac a apreciat că dezvoltarea proiectelor bilaterale este afectată de faptul că agenda europeană este „grea și solicitantă”.

„Agenda pe care o avem în Uniunea Europeană este atât de grea și atât de solicitantă și ne perturbă atât de mult, încât nu mai avem timp pentru relațiile bilaterale și din cauza asta pierdem oportunități extrem de mari. Da, este adevărat că cinci miliarde de euro este cifra de afaceri pe care o avem, dar de ce nu poate fi șapte, de ce nu poate fi opt? Pentru că nu avem timp pentru noi, pentru că o mare parte a agendei noastre se concentrează spre Bruxelles pentru teme care ne blochează și nu ne dă timp să ne dedicăm proiectelor bilaterale”, a spus Robert Fico.

Prețurile la energie, o problemă comună. Interes pentru Neptun Deep

Robert Fico a atras atenția asupra problemei prețurilor la energia electrică și a pledat pentru o reformă a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).

„Avem o problemă comună: prețul energiei electrice. Eu sunt foarte, foarte nesigur de cum s-a poziționat Comisia Europeană față de acest aspect. Cel mai urgent program este prețul energiei electrice, așa că aștept Comisia să vină cu o propunere urgentă și aici, împreună cu România, putem crea o presiune mult mai mare asupra Uniunii Europene ca propunerile să vină cât mai repede, să fie cât mai concrete. Și am stabilit că, în principiu, și cel mai simplu pas este să facem un sistem în reforma sistemului ETS, adică sistemul certificărilor de emisii, care influențează prețul energiei electrice”, a argumentat premierul Slovaciei.

În ce privește colaborarea în domeniul energetic, Fico a precizat că țara sa folosește energia nucleară, la fel ca România. El a menționat că Slovacia a utilizat tehnologia rusească, dar că a început și construirea unei noi centrale care folosește tehnologie nucleară canadiană.

El a arătat că țara sa urmărește cu interes proiectul Neptun Deep, care va asigura un aport de țiței României.

„Noi am spus că dacă România va avea intenția de a exporta gazul în afara granițelor, noi, Slovacia, suntem dispuși să le dăm infrastructura similară. Sunt niște decizii politice că în 2027 se va opri orice import de gaz și țiței rusesc pe teritoriul Republicii Slovace. Deci, această cooperare ne interesează foarte mult”, a mai spus Robert Fico.

