cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

30 august, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Premierul Saxoniei Inferioare cere un acord urgent privind restructurarea Volkswagen

Rss
De Iulian Soare

30 august, 2026

Premierul landului Saxonia Inferioară, Olaf Lies, a cerut administrației Volkswagen şi sindicatelor să ajungă la un compromis privind restructurarea grupului în următoarele zile, înaintea şedinţei Consiliului de Supraveghere programate pentru 4 septembrie, transmite Reuters.

Comitetul executiv al Volkswagen, din care fac parte reprezentanţi ai angajaţilor, Olaf Lies şi membri ai familiilor Porsche şi Piech, urmează să se reunească joi, cu o zi înaintea şedinţei Consiliului de Supraveghere, pentru a evalua stadiul negocierilor.

Tema întrunirii Consiliului este un amplu plan de redresare ce ar putea include zeci de mii de concedieri suplimentare. Negocierile au provocat un conflict între conducerea Volkswagen, sindicate şi landul Saxonia Inferioară, al doilea mare acţionar al companiei.

Lies a declarat că există o presiune puternică asupra tuturor părţilor pentru apropierea poziţiilor înaintea reuniunii. Volkswagen se confruntă cu tarife ridicate, scăderea cererii şi intensificarea concurenţei din China, ceea ce impune măsuri urgente.

Premierul a subliniat însă şi responsabilitatea economică şi socială a grupului, având în vedere fabricile sale din Saxonia Inferioară şi din restul Germaniei, zecile de mii de angajaţi, precum şi numeroşii furnizori şi prestatori de servicii care depind de companie.

Volkswagen ar putea elimina până la 50.000 de locuri de muncă

Directorul general Oliver Blume vrea să dubleze numărul concedierilor planificate, până la 50.000 de posturi, şi analizează inclusiv închiderea unor fabrici şi separarea unor divizii, într-un efort radical de reducere a costurilor.

Planurile au provocat opoziţia puternică a sindicatelor şi îngrijorarea Saxoniei Inferioare, care deţine o participaţie ce îi conferă, în practică, o minoritate de blocaj în cadrul Volkswagen.

Potrivit unor surse apropiate discuţiilor, negocierile pentru un compromis se concentrează asupra numărului de locuri de muncă ce vor fi eliminate şi asupra viitorului fabricilor ameninţate de restructurare.

(Citește și: Declinul industriei auto europene – Volkswagen pregătește eliminarea a 50.000 de locuri de muncă în Germania)

****



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți