Premierul Saxoniei Inferioare cere un acord urgent privind restructurarea Volkswagen

Premierul landului Saxonia Inferioară, Olaf Lies, a cerut administrației Volkswagen şi sindicatelor să ajungă la un compromis privind restructurarea grupului în următoarele zile, înaintea şedinţei Consiliului de Supraveghere programate pentru 4 septembrie, transmite Reuters.

Comitetul executiv al Volkswagen, din care fac parte reprezentanţi ai angajaţilor, Olaf Lies şi membri ai familiilor Porsche şi Piech, urmează să se reunească joi, cu o zi înaintea şedinţei Consiliului de Supraveghere, pentru a evalua stadiul negocierilor.

Tema întrunirii Consiliului este un amplu plan de redresare ce ar putea include zeci de mii de concedieri suplimentare. Negocierile au provocat un conflict între conducerea Volkswagen, sindicate şi landul Saxonia Inferioară, al doilea mare acţionar al companiei.

Lies a declarat că există o presiune puternică asupra tuturor părţilor pentru apropierea poziţiilor înaintea reuniunii. Volkswagen se confruntă cu tarife ridicate, scăderea cererii şi intensificarea concurenţei din China, ceea ce impune măsuri urgente.

Premierul a subliniat însă şi responsabilitatea economică şi socială a grupului, având în vedere fabricile sale din Saxonia Inferioară şi din restul Germaniei, zecile de mii de angajaţi, precum şi numeroşii furnizori şi prestatori de servicii care depind de companie.

Volkswagen ar putea elimina până la 50.000 de locuri de muncă

Directorul general Oliver Blume vrea să dubleze numărul concedierilor planificate, până la 50.000 de posturi, şi analizează inclusiv închiderea unor fabrici şi separarea unor divizii, într-un efort radical de reducere a costurilor.

Planurile au provocat opoziţia puternică a sindicatelor şi îngrijorarea Saxoniei Inferioare, care deţine o participaţie ce îi conferă, în practică, o minoritate de blocaj în cadrul Volkswagen.

Potrivit unor surse apropiate discuţiilor, negocierile pentru un compromis se concentrează asupra numărului de locuri de muncă ce vor fi eliminate şi asupra viitorului fabricilor ameninţate de restructurare.

****