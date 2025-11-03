Premierul rus, vizită oficială în China – Beijingul i-a promis că va apăra „interesele comune în materie de securitate”

China dorește să consolideze cooperarea cu Rusia și să apere interesele comune în materie de securitate, a declarat luni premierul Li Qiang (foto dreapta), la întâlnirea cu prim-ministrul rus Mihail Mișustin, aflat într-o vizită oficială.

La discuțiile purtate în orașul chinez Hangzhou, Li a descris Rusia și China ca fiind „buni vecini și buni parteneri care au încredere unul în celălalt”. „China este dispusă să consolideze alinierea strategiilor de dezvoltare cu Rusia și să extindă cooperarea în diverse domenii”, a declarat Li, potrivit Reuters.

Mishustin se află într-o vizită de două zile în China, care, potrivit agenției de știri ruse TASS, va include discuții cu președintele Xi Jinping la Beijing marți.

Este de așteptat ca discuțiile să se concentreze pe cooperarea economică și tehnologică, în contextul în care Rusia încearcă să facă față sancțiunilor occidentale impuse în urma războiului din Ucraina, iar China se confruntă cu tensiuni în relațiile cu Statele Unite pe tema comerțului și tehnologiei.

Li și Mișustin au organizat ultima reuniune regulată a șefilor de guvern dintre Rusia și China în august 2024, când premierul chinez a lăudat „noua vigoare” și „vitalitatea” relațiilor reciproce. Kremlinul a declarat vineri că acordă o importanță „foarte mare” vizitei lui Mișustin, dar nu a precizat dacă președintele Vladimir Putin va trimite un mesaj lui Xi prin intermediul prim-ministrului său.

Putin și Xi au semnat un parteneriat „fără limite” în februarie 2022. De atunci, Rusia s-a orientat către China pentru a atenua impactul sancțiunilor, evidențiind comerțul bilateral record, creșterea decontărilor în yuani și aprofundarea cooperării în domeniul energiei.

Proiectul conductei Power of Siberia 2, care ar putea livra Chinai 50 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaz pe an prin Mongolia din câmpurile de gaz din Arctica rusă, a făcut un pas înainte către finalizare la începutul acestui an, deși rămân întrebări cu privire la prețuri.

Tensiunile dintre SUA și China, în special în ceea ce privește comerțul sub președinția lui Donald Trump, au determinat Moscova și Beijingul să consolideze comerțul transfrontalier, dar comerțul dintre China și Rusia a înregistrat o scădere în ultimele luni. Ministrul rus al Industriei și Comerțului, Anton Alikhanov, a atribuit această scădere presiunii economice „externe” și „saturației pieței” cu produse chinezești în Rusia.

Marile companii petroliere de stat chineze au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare în urma sancțiunilor impuse de SUA asupra Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere din Moscova, a raportat Reuters luna trecută.

Exporturile Chinei către Rusia denominate în yuani au înregistrat în septembrie cea mai mare scădere din ultimele șapte luni, cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor vamale chineze. Însă importurile Chinei din Rusia au revenit la creștere în septembrie, cu o creștere de 3,8% față de o contracție de 17,8% cu o lună înainte.

Duminică, vicepremierul rus Dmitri Cernisenko și vicepremierul chinez He Lifeng au prezidat o reuniune a comisiei la Ningbo, care a semnalat creșterea exporturilor de cupru și nichel și accesul mai larg la produse agricole.

***