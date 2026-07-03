Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat la 8 luni de la învestitură

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat demisia din funcție, vineri, 3 iulie, printr-o postare pe Facebook.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine”, a scris Munteanu.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, mai spune premierul.

Munteanu le-a mulțumit miniștrilor și echipei guvernamentale pentru activitatea desfășurată și a afirmat că va continua să își servească țara, indiferent de funcția pe care o va ocupa.

„Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a mai scris acesta.

Alexandru Munteanu a fost învestit oficial în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova pe 1 noiembrie 2025, în urma alegerilor parlamentare, și l-a înlocuit pe Dorin Recean.

Candidatura sa, propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate, a fost aprobată de Parlamentul de la Chișinău cu votul a 55 de deputați, Guvernul Munteanu asumându-și un program de guvernare axat prioritar pe accelerarea parcursului european.

Demisia vine după ce Maia Sandu a anunţat miercuri „o curăţenie generală” în instituţiile statului, în contextul scandalului de la MoldATSA.

Şefa statului a declarat că neregulile de la întreprinderea de stat şi alte cazuri similare sunt incompatibile cu valorile pe care le promovează şi a anunţat, în acest context, un şir de măsuri, printre care revizuirea modului de numire în funcţiile-cheie, introducerea obligativităţii avizelor SIS (serviciul de informaţii) şi CNA (agenţia anticorupţie) pentru aceste numiri, reevaluarea consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat şi reglementarea remuneraţiei membrilor acestora.

Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu ar fi purtat discuții aprinse în cadrul unei ședințe desfășurate joiți seara, relatează Unimedia.

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