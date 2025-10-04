Premierul propune listarea la BVB a unor pachete minoritare din companiile de stat, fără pierderea controlului, dar și listarea unor noi companii precum CEC și Aeroporturi București

Listarea la bursă a unor pachete minoritare ale unor companii publice care sunt, deja, listate sau a altora care nu sunt încă listate, cum ar fi cec sau Aeroportul Otopeni, este o zonă care nu a fost suficient exploatată şi pe care statul trebuie să o declanşeze în perioada imediat următoare, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Un element important este cel al pieţelor financiare şi e nevoie să mobilizăm resurse pe pieţele financiare din România. Avem rezerve importante care pot fi valorificate, dacă vom lista la bursă pachete minoritare ale unor companii publice care şi astăzi sunt listate, fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm la bursă companii care astăzi nu sunt listate – CEC, de exemplu, Aeroportul Otopeni, de exemplu, da. În felul acesta vom asigura o mai bună gestionare a acestor companii, vom revigora bursa, vom folosi mai bine banii pe care îi avem în fondurile de pensii, vom îmbunătăţi transparenţa acestor companii şi, cu siguranţă, având şi un acţionar privat, vor fi mai bine administrate, vom avea servicii mai bune şi profituri mai bune. E o zonă pe care n-am exploatat-o suficient şi trebuie să o declanşăm în perioada imediat următoare”, a explicat Ilie Bolojan, vineri, în conferinţa de presă organizată cu ocazia împlinirii a 100 de zile de când a preluat mandatul de premier.

Mesajul lui Bolojan vine într-un moment în care tema listărilor de pachete minoritare este readusă în atenţie de presiunile bugetare şi de fereastra de oportunitate pe care statul o are pe piaţa de capital.

Listarea la Bursa de Valori București (BVB) a unor noi pachete minoritare de acțiuni ale companiilor Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica și altele asemenea ar putea aduce miliarde de lei la buget, fără ca statul să piardă controlul, este concluzia unui studiu realizat de Asociația CFA România și prezentat joi.

Companiile sus-numite sunt deja listate pe BVB, existând discuții de mai mulți ani și pentru listarea Aeroporturi București, Administrația Porturilor sau Salrom, ca exemple.

O analiză CFA România arată că vânzarea unor participaţii de 5–10% ar putea aduce la buget între 12 şi 18 miliarde de lei, în condiţiile în care există cerere din partea fondurilor de pensii private, care administrează active de peste 30 de miliarde de euro şi reclamă lipsa oportunităţilor de investiţie pe piaţa locală.

Exemplele sunt concrete. Statul ar putea obţine 5–8 miliarde de lei prin vânzarea a 10–15% din Hidroelectrica, păstrând peste 65% din capital şi controlul asupra companiei. În cazul Romgaz, vânzarea unui pachet de 10% ar aduce 3–5 miliarde de lei, iar la Nuclearelectrica, o reducere a participaţiei de la 83% la 67–72% ar genera încasări de 1,5–2 miliarde de lei. În paralel, listarea unor companii nelistate – cum ar fi cec sau Aeroportul Otopeni, menţionate de premier – ar aduce lichidităţi noi pe piaţa de capital şi ar sprijini îndeplinirea obiectivelor din PNRR.

