Premierul și ministrul Finanțelor au prezentat partidului (PNL), pachetul de relansare economică. Și PSD are un pachet

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au prezentat, în şedinţa de luni a Biroului Politic Național (BPN), principalele direcţii ale pachetului de relansare economică. Acesta va avea două paliere majore, primul vizând reconfigurarea schemelor de ajutor, iar al doilea, un pachet vizează o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor şi întregului mediu de afaceri.

”Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal s-a reunit astăzi în şedinţă, cadru în care preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcţii ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare.

Ministrul Finanţelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României şi să susţină dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung”, a transmis, luni seară, PNL, într-un comunicat de presă.

Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore:

Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice, cercetare-dezvoltare şi noi tehnologii, precum şi industria de apărare.

Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor şi întregului mediu de afaceri.

PSD, tot două pachete: unul de relansare economică și unul de „solidaritate”

Social- democrații au decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate.

Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.

Cele mai improtante cifre din documentul PSD:

2,3 miliarde lei – Fonduri dedicate exclusiv sprijinului pentru pensionari (tranșe în aprilie și decembrie, stabilite diferențiatpe intervale de pensii).

– Fonduri dedicate exclusiv sprijinului pentru pensionari (tranșe în aprilie și decembrie, stabilite diferențiatpe intervale de pensii). 15 miliarde lei – Plafonul de garanții de stat propus pentru creditele IMM-urilor.

– Plafonul de garanții de stat propus pentru creditele IMM-urilor. 1.000 lei/lună – Prima de stabilitate pentru tinerii angajați prima dată.

Pachetul de Relansare Economică (Focus pe Firme și Industrie)

Acesta vizează stimularea producției și a investițiilor mari pentru a contracara scăderea producției industriale:

Credit Fiscal pentru Investiții Greenfield – Se propun deduceri masive din impozitul pe profit (pe o perioadă de 5-10 ani) pentru investiții de peste 20 de milioane de euro în industrii strategice: alimentară, chimică, farmaceutică, auto și construcții metalice.

Garanții de Stat pentru IMM-uri – O schemă de garantare a creditelor unde 60% din plafon este destinat investițiilor (echipamente, digitalizare) și 40% pentru capital de lucru.

Sprijin pentru Inovare – deducere de 200% pentru cheltuielile de Cercetare-Dezvoltare realizate în maximum 5 ani.

Câteva măsuri sociale din Pachetul de solidaritate

Subvenții de 1.000 lei/lună pentru tinerii aflați la primul job și 2.250 lei/lună (timp de un an) pentru mamele cu mulți copii care revin în câmpul muncii.

Sprijin pentru facturile la gaze și electricitate pentru persoanele cu venituri sub 2.500 lei.

Creșterea valorii acestora tichetelor de masă.

Ajutoare financiare dedicate pensionarilor cu pensii mici, copiilor cu dizabilități, veteranilor și persoanelor cu handicap.

