Premierul Peter Magyar anunță dezideratul Ungariei de a trece la moneda unică în 2030

Susținător ferm al monedei unice, prim-ministrul Peter Magyar (Foto) își propune să aducă țara în zona euro până la sfârșitul mandatului său, scrie Courrier International într-o analiză, relatează Agenția de presă Rador.

Deși sarcina este realizabilă, rămân numeroase obstacole, deoarece Ungaria trebuie încă să se redreseze după „politicile economice riscante” ale guvernului anterior, avertizează presa și experții.

Vineri, 26 iunie, în timpul vizitei președintelui Eurogrupului la Budapesta, Peter Magyar a declarat că Ungaria dorește „să îndeplinească condițiile pentru aderarea la zona euro până în 2030”, relatează Hirado.hu. Acest obiectiv poate „contribui la stabilitatea și dezvoltarea țării” și poate „consolida încrederea întreprinderilor, investitorilor și populației”, potrivit prim-ministrului ungar, conform site-ului web al radioteleviziunii publice.

Guvernul „va prezenta anul acesta planul bugetar pe termen mediu care trasează calea către îndeplinirea criteriilor pentru adoptarea monedei euro”, a declarat ministrul finanțelor, Andras Karman, în aceeași zi, citat de portalul „Origo”. Peter Magyar afirmă că Ungaria „nu are nevoie de austeritate” pentru tranziția la moneda euro, pentru care a pledat în timpul campaniei sale, intenționează „să consulte” populația și susține că „ungurii își doresc” moneda unică, relatează site-ul „24.hu”.

„Trei sferturi din populație [73%] doresc ca Ungaria să adopte moneda euro”, iar „92% dintre susținătorii partidului Tisza”, partidul lui Peter Magyar, o susțin, conform unui sondaj realizat de Institutul Median, relatează „HVG”. „Singurul punct de dispută se referă la momentul potrivit”, continuă articolul, deoarece „22% dintre respondenți cred că ar trebui să introducem moneda euro cât mai curând posibil”, în timp ce „51% își doresc o pregătire mai lungă și mai atentă” înainte de a abandona forintul, adaugă săptămânalul.

Ungaria „nu îndeplinește niciuna dintre cerințele pentru aderarea la moneda euro, conform celui mai recent raport de convergență” publicat de Banca Centrală Europeană, relatează „Telex”. În aprilie, în aceeași publicație, economistul Sandor Jobbagy a pledat pentru „implementarea unei politici economice viabile și durabile”, care ar permite apoi o aderare „ușoară și utilă” la moneda euro „într-un interval de timp realist de cinci sau chiar șase ani, cu condiția ca totul să meargă perfect”.

„Euro este încă departe”, deoarece „nu îndeplinim criteriile privind inflația, ratele dobânzilor pe termen lung, bugetul și legislația financiară”, insistă „Portfolio”. Ungaria „nu a fost niciodată atât de aproape din punct de vedere politic de aderarea la zona euro de la anii care au precedat criza financiară din 2008-2009”, dar „sprijinul popular și voința politică sunt inutile dacă nu sunt îndeplinite criteriile economice”, afirmă portalul specializat.

Ungaria „s-a îndepărtat de zona euro din cauza lipsei unei politici economice autentice în ultimii cincisprezece ani”, dar „există acum o oportunitate reală”, susține Peter Akos Bod, fost guvernator al Băncii Naționale, citat de „Szeretlek Magyarorszag”. „Nu vom deveni brusc mai bogați sau mai săraci, dar economia va deveni mai previzibilă”, adaugă expertul, descriind forintul drept „o povară pentru economie” și „o durere de cap pentru gospodării”.

Promisiunea lui Magyar „nu este imposibil de respectat”, iar „obiectivul pentru 2030 este realizabil, potrivit experților, cu o politică previzibilă și riguroasă”, care să includă „reforme cuprinzătoare”, „o politică fiscală credibilă” și „o reducere semnificativă a datoriei publice”, notează „Index”. Printre posibilele căi, „reforma pensiilor ar putea fi necesară”, deoarece „sistemul va deveni nesustenabil în viitor din cauza tendințelor demografice nefavorabile”, observă site-ul web.

Ungaria „va trebui să muncească din greu” și „nu va fi ușor să remedieze consecințele politicilor economice riscante ale guvernului anterior”, comentează „Nepszava”.

„Bruxelles-ul este precaut la cea mai mică fluctuație a forintului” și „nici deficitul, nici datoria publică nu sunt acceptabile din cauza cheltuielilor iresponsabile ale guvernului Orban”, avertizează ziarul, considerând că va fi nevoie „de un singur mandat pentru a intra în anticamera zonei euro”.

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