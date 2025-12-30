cursdeguvernare

marți

30 decembrie, 2025

Stiri

Premierul olandez Dick Schoof în România – va vizita marți baza aeriană de la Câmpia Turzii, alături de Ilie Bolojan

De Iulian Soare

30 decembrie, 2025

Prim-ministrul Olandei Dick Schoof (foto) se află marți în România, ocazie cu care va vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Câmpia Turzii, a anunțat biroul de presă al Guvernului.

Potrivit Guvernului, Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu ora 11:30, împreună cu omologul olandez trupele aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.

Cei doi prim-miniştri vor avea şi o întrevedere, pe agenda discuţiilor figurând stadiul cooperării bilaterale atât în domeniul apărării, cât şi în cel economic, precum şi situaţia de securitate regională.


Din delegaţia României, fac parte viceprim-ministrul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Luminiţa Odobescu, locţiitorul şefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob.

***


