Premierul Niculescu: repornirea Cernavodă, „o chestiune de zile“ după ploile care au crescut debitul Dunării

Premierul Luca Niculescu a declarat marți seară că repornirea Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi o chestiune de zile, în condițiile unui debit îmbunătățit al Dunării, ca urmare a ploilor din ultima perioadă.

„Sper să avem vești bune în câteva zile. Sunt în dialog atât cu domnul ministru al Energiei, cât și cu directorul de la Nuclearelectrica. Da, suntem în luna noiembrie, plouă, după cum vedem de câteva zile, debitul începe să fie ceva mai bun și vom vedea când va fi repornită, dar sper să fie o chestiune de zile”, a afirmat șeful Guvernului, într-o emisiune la TVR, citat de Agerpres.

Amintim că Guvernul a aprobat prelungirea cu încă o lună, până pe 30 noiembrie, a situației de urgență pe piața energiei, Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, putând limita consumul de energie electrică al marilor consumatori industriali și stopa exporturile de energie ale României, în caz de criză de aprovizionare.

România are depozitele de gaze pline în proporție de 90%. Media UE e mult scăzută, cu Germania puțin peste 60%

Totodată, premierul a arătat că rezervele de gaz ale României sunt, în clipa de față, aproape de pragul stabilit de UE, de 90%. Premierul a anunțat că în curând va fi convocat Comitetul Național pentru Energie, care are drept scop securizarea aprovizionării în acest domeniu.

„Sper să avem vești bune în curând în ceea ce privește centrala de (1.700 MW) de la Mintia. (…) În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și cu gaz în această iarnă, nu aș avea emoții prea mari”, a evidențiat premierul Niculescu.

Voucherele pentru energie, prelungite pentru cei vulnerabili

Potrivit acestuia, Guvernul analizează în prezent măsurile de susținere pentru plata energiei electrice în cazul persoanelor vulnerabile.

„Dacă este vorba de facturile la gaz, acolo tarifele sunt reglementate până la luna martie a anului viitor. Dacă este vorba despre energie electrică, acolo există un mecanism de vouchere, pe care îl vom prelungi, pentru persoanele cele mai vulnerabile. Acum suntem pe cale să discutăm, să vedem cât de mult ne putem duce cu aceste vouchere și avem discuții în fiecare zi, atât cu ministrul Energiei, cu domnul Chisăliță, cât și cu ministrul Finanțelor. Ați văzut că săptămâna trecută, în a doua ședință de guvern, am prelungit măsurile pentru motorină, pentru încă câteva luni”, a mai menționat el.

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