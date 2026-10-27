Premierul Niculescu, prima vizită externă la Chișinău: accelerarea proiectelor strategice comune cu Republica Moldova

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, marți, la Chișinău, în cadrul primei vizite oficiale în afara țării, cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova, el transmițându-le că Guvernul nu dorește să crească taxele și impozitele, iar analizele sunt în curs.

Potrivit premierului, consolidarea fiscală pentru Guvern nu înseamnă neapărat creșterea taxelor, ci înseamnă să oprească risipa, să cheltuiască mai bine banul public și înseamnă o mai bună colectare.

Premierul le-a prezentat reprezentanților mediului de afaceri prioritățile din programul de guvernare.

„Pe scurt, este un guvern care are ca unul dintre obiectivele principale repornirea motoarelor economiei, aducerea investițiilor în țară, condiții pentru echilibrarea bugetului de stat și, de asemenea, sprijinul companiilor românești care vor să se dezvolte în străinătate”, a spus premierul Niculescu.

Luca Niculescu a amintit că a avut luni o primă întâlnire atât cu guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, cât și cu mediul de afaceri, reprezentanți ai mai multor companii și asociații din mediul de business cu care a discutat vreme de două ore.

„Aș dori să subliniez și aici, la Chișinău, ceea ce am spus ieri la București antreprenorilor cu care m-am întâlnit, și anume faptul că nu dorim să creștem taxele și impozitele. Analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul Guvernului. Consolidarea fiscală pentru noi nu înseamnă neapărat creșterea taxelor, înseamnă să oprim risipa, să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare, pentru că știți că România, din păcate, este printre țările care colectează cel mai puțin, dar vom lucra intens la asta, atât cu ministrul de Finanțe, cât și cu restul colegilor. Înseamnă condiții pentru dezvoltarea capitalului și înseamnă și alte chestiuni foarte importante, chiar dacă uneori vorbim mai puțin despre ele, dar înseamnă predictibilitate. Iar asta este extrem de important atunci când vrei să atragi un investitor. Înseamnă stabilitate și este bine că, după aproape șase luni de criză politică, avem un guvern cu puteri depline și înseamnă sectoare care se dezvoltă, înseamnă pârghii de dezvoltare pentru sectoare care sunt strategice, pentru stimularea inovării, pentru protejarea capitalului românesc”, a declarat Luca Niculescu, citat de News.ro.

Schimburi comerciale de aproape 4,5 mld. lei cu Republica Moldova

În cadrul întâlnirii de marți cu reprezentanții companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova, premierul a mai punctat contribuția acestora la dezvoltarea economiei fraților de dincolo de Prut, unde firmele românești au creat 12.000 de locuri de muncă.

„În primul rând vreau să vă spun cât de mult apreciem activitatea dumneavoastră în Republica Moldova. Nu spun că sunteți ambasadori, dar sunteți un adevărat vector pentru politica externă a României. Am venit aici o delegație serioasă din partea Guvernului României pentru această primă vizită pe care o fac în afara României după preluarea mandatului exact acum o săptămână”, a declarat premierul Luca Niculescu, el precizând că se află în această vizită alături de vicepremierul Marian Neacșu, ministrul de Externe și Luminița Odobescu, consiliera sa.

„Sunt la curent, domnul ambasador m-a ținut la curent și mi-a spus ce faceți dumneavoastră. Sunt profund impresionat de cuvântul pe care l-ați folosit, reziliență, dar nu este singurul. Aș mai adăuga câteva, îndrăzneală, faptul că asumați riscuri. Un antreprenor asta face și este foarte bine”, a mai spus șeful Executivului.

Luca Niculescu a arătat că cifrele sunt foarte importante.

„Am aflat că avem schimburi comerciale de aproape 4 miliarde și jumătate de euro. Este o cifră pe care nu o avem cu foarte multe state. Felicitări! Am aflat că ați creat 210.000 de locuri de muncă. Felicitări încă o dată! Deci acestea sunt investiții care sigur trebuie să aducă profit, dar sunt și investiții care înseamnă elemente strategice pentru relația bilaterală. Aveți activități foarte diverse. Am avut ocazia în avion să citesc ce face fiecare dintre dumneavoastră și încă o dată am fost impresionat și vreau să vă asigur că veți avea parte de sprijinul Guvernului României”, a transmis premierul Luca Niculescu.

„Noi ne dorim să rămânem la fel de mari susținători ai proiectelor dumneavoastră și, de asemenea, să le intensificăm”, a adăugat Niculescu.

Întâlnire cu premierul Republicii Moldovei. Discuții despre avansarea rapidă a proiectelor strategice de pe agenda comună

Luca Niculescu s-a întâlnit marți și cu premierul Republicii Moldova, șeful Executivului de la București anunțând că sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne la fel de puternic.

„L-am asigurat pe omologul meu, prim-ministrul Vasile Tofan, la prima noastră întâlnire de la preluarea mandatului, avută astăzi la Chișinău, de angajamentul nostru constant pentru o Republică Moldova mai stabilă, mai sigură, mai bine conectată la România și la Uniunea Europeană. Vom consolida relațiile noastre istorice, împreună, în Uniunea Europeană, acolo unde este locul Republicii Moldova.

Am discutat împreună cu omologul meu despre avansarea rapidă a proiectelor strategice de pe agenda comună – proiectele de interconectare din transporturi și energie. Sunt investiții esențiale pentru reziliența Republicii Moldova, care vor genera rezultate concrete pentru cetățeni”, a transmis premierul României printr-o postare pe Facebook.

Acesta a mai transmis că integrarea europeană a Republicii Moldova rămâne o prioritate strategică pentru România.

„Am felicitat Guvernul de la Chișinău pentru rezultatele obținute și l-am asigurat pe prim-ministrul Tofan că susținem intens și deschiderea ultimelor două clustere rămase până la sfârșitul acestui an pentru aderarea la Uniunea Europeană. În toate formatele vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară.

Sprijinul României vizează și securitatea cetățenilor Republicii Moldova, mai ales în această perioadă în care Federația Rusă continuă să testeze constant felul nostru de a reacționa, reziliența noastră, atât a Republicii Moldova, cât și a României. I-am mulțumit prim-ministrului Vasile Tofan pentru primirea deosebit de călduroasă și l-am invitat să continuăm dialogul nostru inclusiv în contextul unei vizite în România”, a transmis premierul Luca Niculescu.

Premierul Luca Niculescu efectuează, marți, prima vizită oficială în străinătate, la Chișinău. Pe agenda vizite se numără întâlniri cu omologul său, premierul Vasile Tofan, cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Șeful Executivului mai are discuții cu reprezentanți ai companiilor românești, cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova și va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

***