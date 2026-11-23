Prim-ministrul României, Luca Niculescu, l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania, în contextul unei vizite de mai multe zile în România a oficialului german.

„Partener strategic al României, Germania este principalul nostru investitor și a doua casă pentru mai mult de 900.000 de conaționali. Guvernul apreciază puternica susținere a țării noastre în obiective naționale de politică externă precum securitatea la Marea Neagră, aderarea la OCDE și obținerea alocării adecvate din viitorul cadru financiar multianual. Consolidăm colaborarea noastră pe toate palierele, în acord cu obiectivele de dezvoltare ale ambelor țări”, a afirmat prim-ministrul Luca Niculescu, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Discuțiile, centrate pe perspectiva de dezvoltare a cooperării economice și investiționale

Potrivit comunicatului transmis de executiv, întrevederea s-a concentrat asupra temelor prioritare de pe agenda bilaterală și europeană, o atenție sporită fiind acordată perspectivelor de dezvoltare a cooperării economice și investiționale.

Cei doi oficiali au reconfirmat caracterul strategic al relațiilor dintre România și Republica Federală Germania, subliniind potențialul ridicat de intensificare a schimburilor comerciale, atât prin atragerea de noi investiții germane în sectoare cheie pentru economia românească, cât și prin stimularea exporturilor românești și echilibrarea balanței comerciale bilaterale.

Germania este cel mai mare partener comercial al României, reprezentând peste 20% din exporturile noastre, valoarea totală a schimburilor comerciale ajungând, în 2025, la aproximativ 42,5 miliarde de euro. De asemenea, Germania este investitor străin important în economia românească, nivelul investițiilor germane ajungând la peste 18,5 miliarde de euro.

”Un alt punct central al agendei l-au constituit negocierile curente de la nivelul Uniunii Europene cu privire la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034. Prim-ministrul Luca Niculescu a subliniat importanța unui acord cât mai rapid între statele membre, care să susțină obiectivele de coeziune, agricultură și de competitivitate.

Cei doi oficiali au evidențiat, totodată, legăturile interumane și culturale solide dintre cele două țări, consolidate de prezența unei numeroase comunități de români în Germania și de rolul comunității istorice a etnicilor germani din România. Ministrul Gunther Krichbaum a apreciat nivelul ridicat de integrare a cetățenilor români stabiliți în Germania și a condamnat ferm orice tentativă de stigmatizare a acestora. Șeful Executivului a mulțumit înaltului oficial pentru sprijinul constant acordat de Germania procesului de aderare a României la OCDE, reiterând că acest obiectiv rămâne o prioritate majoră a Guvernului.

Totodată, a salutat dinamica tot mai pronunțată a cooperării în domeniul cultural, reflectată în desemnarea României drept Invitat de Onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt în 2028”, mai arată Guvernul.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Luca Niculescu au mai participat consilierul de stat Luminița Odobescu și directoarea de cabinet al Prim-ministrului, Mihaela Ștefan și purtătorul de cuvânt al Guvernului, secretarul de stat Dan Cărbunaru.

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