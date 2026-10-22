Premierul Niculescu, întâlnire cu ambasadorul SUA: Consolidarea prezenței militare americane, proiecte de înzestrare a Armatei, investiții americane în sectoare strategice

Premierul Luca Niculescu a discutat joi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, despre securitate, cooperarea în domeniul apărării și atragerea de investiții americane în România.

Șeful Guvernului a transmis că relația cu Statele Unite reprezintă „o prioritate fundamentală” și că România dorește consolidarea prezenței militare americane, precum și dezvoltarea proiectelor comune de înzestrare a Armatei Române.

”Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg. Pentru Guvernul pe care îl conduc și pentru mine personal, relația cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune. Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri”, a transmis Niculescu, printr-o postare pe rețeaua socială Facebook.

La rândul său, ambasadorul SUA la București a transmis, după întâlnirea cu premierul Niculescu, că cele două părți au reconfirmat soliditatea Parteneriatului Strategic româno-american și au discutat despre aprofundarea cooperării economice și continuarea colaborării în domeniul securității.

„A fost o onoare să mă întâlnesc cu premierul Luca Niculescu la începutul mandatului său. Am reafirmat soliditatea de durată a Parteneriatului Strategic dintre SUA și România și am discutat despre aprofundarea oportunităților economice bilaterale și continuarea cooperării noastre strânse în domeniul securității”, a transmis Nirenberg printr-o postare pe X.

An honor to meet with Prime Minister @LucaNiculescu at the start of his mandate. We reaffirmed the enduring strength of the U.S.-Romania Strategic Partnership and discussed deepening bilateral economic opportunities and continuing our close security cooperation. 🇺🇸🇷🇴 pic.twitter.com/w4bAP6vHoX — Ambassador Darryl Nirenberg (@USAmbRO) October 22, 2026

Discuția a vizat și proiectele de înzestrare a Armatei – Nirenberg s-a angajat să sprijine atragerea de investiții în România

Un alt subiect important al discuțiilor a fost componenta economică a Parteneriatului Strategic. Premierul Luca Niculescu a arătat că România vrea să atragă mai multe investiții americane, în special în sectoare strategice, pentru susținerea relansării economiei și crearea de locuri de muncă.

Premierul și ambasadorul SUA au convenit să aibă întâlniri periodice pentru a urmări evoluția proiectelor comune și pentru a identifica noi oportunități de cooperare.

”L-am felicitat pe ambasadorul Nirenberg pentru dinamismul cu care promovează relațiile româno-americane în numeroase domenii și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române. Am discutat despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane, pentru care am mulțumit și pe care ne dorim să o vedem consolidată. Am abordat și cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române. Un loc important în discuția noastră l-a ocupat dimensiunea economică a parteneriatului. Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiții americane în România, investiții care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice și la crearea de noi locuri de muncă. Am stabilit să ne întâlnim periodic, pentru a urmări progresele proiectelor comune și pentru a identifica noi oportunități de cooperare”, mai arată premierul României în postarea sa de pe Facebook.

Amintim că Dan Neculaescu, ministrul Afacerilor Externe în Guvernul Luca Niculescu, a indicat ca priorități, la audierea sa din Parlament, securitatea la Marea Neagră și consolidarea relației cu SUA.

El a anunțat că România va încerca să atragă la București mai multe structuri și discuții NATO privind tehnologiile antidronă și inteligența artificială, că va susține operaționalizarea rapidă a hubului UE de securitate la Marea Neagră și va pregăti, în primele luni din 2027, o listă de proiecte prioritare pentru relația cu Statele Unite, în domenii precum securitatea, AI și energia.

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