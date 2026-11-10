Premierul Niculescu, în fața industriei auto: „Vrem să încurajăm dezvoltarea furnizorilor locali și producția în România a unor componente pe care astăzi le importăm”

Guvernul vrea să încurajeze investițiile în industria auto locală, în special în producția de componente, în contextul în care relansarea economică nu poate fi făcută fără a lua în calcul industria auto, după cum a declarat premierul Luca Niculescu, în fața reprezentanților industriei auto.

„România se află într-un moment crucial din punct de vedere economic. Ne-am asumat, la preluarea mandatului, să relansăm economia, un program de miliarde de euro, pe care îl avem în vedere pentru susținerea companiilor și creșterea producției în România. Nu putem gândi o relansare economică fără a lua în calcul industria auto, care este un sector cheie al economiei naționale și europene.

Vrem să încurajăm dezvoltarea furnizorilor locali și producția în România a unor componente pe care astăzi le importăm. Prin măsurile asumate la nivel guvernamental, urmărim să construim un cadru fiscal și economic mai predictibil, care să încurajeze investițiile și dezvoltarea pe termen lung”, a declarat Luca Niculescu la deschiderea evenimentului Automotive Industry Forum.

Industria auto este unul dintre pilonii economiei

Industria auto din România generează 14% din PIB, reprezintă 35% din totalul exporturilor și agregă un lanț de furnizori cu peste 200.000 de locuri de muncă, după cum arată datele Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). În 2025, România era al șaptelea producător auto din Uniunea Europeană.

Costul ridicat al energiei, corelat cu un cost al forței de muncă în creștere, se suprapune cu scăderea competitivității industriei auto europene pe piața globală. Drept rezultat, producția de autoturisme din România a scăzut cu 11% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Luăm parte activ la dezbaterile privind inițiativele europene menite să modernizeze și să susțină dezvoltarea industriei auto. Iar o serie de inițiative guvernamentale sunt raliate acestora. Am în vedere, în primul rând, Automotive Action Plan – Planul de acțiune pentru industria auto. Guvernul susține măsurile pentru creșterea competitivității industriei auto naționale, în contextul în care vedem dificultățile de pe piața europeană și riscul de pierdere a unor locuri de muncă”, a declarat Niculescu.

Producția auto este un sector cu afaceri cumulate de 35 mld. euro la nivelul anului 2025, conform estimărilor ACAROM, iar evoluțiile din 2026 arată că cifra de afaceri ar putea scădea în acest an.

„Competitivitatea fiecărui sector economic și a economiei în ansamblu este strâns legată de energie. Prin proiectele de investiții și politicile publice orientate către consumator, România se apropie tot mai mult de independența energetică. Altfel spus, țara noastră va asigura din producția internă energia necesară consumatorilor industriali și casnici.

Un alt factor important pentru industria auto rămâne pregătirea resursei umane. Avem nevoie de o legătură mult mai strânsă între sistemul de educație și cerințele reale ale economiei, iar învățământul profesional și tehnic în sistem dual reprezintă un instrument important în această direcție.”

Fără măsuri noi de sprijin

Deși recunoaște importanța industriei auto în economia națională, premierul Niculescu nu a venit în fața industriei cu măsuri noi. Din contră, el a vorbit despre eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027 și despre alte măsuri care sunt deja funcționale sau anunțate și așteptate.

„Avem, totodată, pentru activele noi puse în funcţiune în 2026, posibilitatea amortizării superaccelerate: cu 65% din valoarea fiscală dedusă în primul an, pentru echipamente tehnologice, maşini, unelte şi instalaţii de lucru. Este un sprijin concret pentru companiile care își modernizează liniile de producție și investesc în tehnologii noi.

Pentru cercetare-dezvoltare, companiile pot opta, începând de anul acesta, pentru un credit fiscal rambursabil de 10% din cheltuielile eligibile de cercetare-dezvoltare. Ne dorim să păstrăm în România nu doar capacități de producție, ci și centre de inginerie, proiectare și inovare.”

Premierul a adus în discuție și schema TechUp România, cu un buget maxim de 5,3 mld. lei, o nouă schemă de sprijin prin care guvernul vrea să încurajeze producția cu valoare adăugată ridicată.

Când va fi funcțională, schema ar trebui să finanțeze proiecte de cercetare-dezvoltare şi investiţii în capacităţi de producţie în domenii precum inteligenţa artificială, microelectronica, calculul avansat, biotehnologia, sănătatea de precizie, energia verde, stocarea energiei, tehnologiile climatice, mobilitatea autonomă, industria spaţială, materialele avansate, Industria 4.0 şi securitatea cibernetică.

Bugetul mediu anual al programului este de circa 150 de milioane de euro, acordurile de finanțare pot fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile se vor realiza în perioada 2027-2041. Piața așteaptă publicarea ghidurilor.

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