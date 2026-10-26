Premierul Niculescu, prima întâlnire cu mediul de afaceri: „Trebuie repornite motoarele economiei” – Concordia: „Primul test va fi bugetul pe 2027”

România trebuie să repornească motoarele economiei, iar cei care oferă locuri de muncă trebuie să fie sprijiniți, nu sufocați în taxe și birocrație, după cum a declarat premierul Luca Niculescu, joi, după prima întâlnire a noului guvern cu reprezentanții mediului de afaceri.

„Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv principal să aducă bani în țară, la buget și în economie, nu să crească poverile pe cei care le duc. Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă, nu să îi sufocăm în taxe și birocrație”, a scris premierul Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.

Astăzi, premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu mai multe asociații reprezentative pentru mediul de afaceri: IMM România, Confederația Patronală Concordia, Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România, Romanian Business Leaders și Asociația Oamenilor de Afaceri.

„Este esențială schimbarea de abordare a statului față de cetățeni și față de mediul de afaceri. Pentru a reporni motoarele economiei, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate și pârghii de dezvoltare, stabilitate și să-și achite la timp obligațiile, să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc.

La fel de important este ca statul să-și probeze corectitudinea prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii și îmbunătățirea colectării. Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârșit prin creșterea taxelor”, a adăugat premierul Niculescu.

Confederația Patronală Concordia, care reunește companii ce reprezintă 30% din PIB și angajează aproape jumătate de milion de angajați, a salutat includerea în programul de guvernare a măsurilor pe care le-a solicitat, dar a avertizat că multe nu au încă buget, termen sau responsabil politic.

Primul test: bugetul pe 2027

Pentru bugetul pe 2027, primul test al Guvernului, Concordia cere ca partenerii sociali să fie consultați înainte de adoptarea bugetului și ca orice măsură care afectează companiile să fie însoțită de o analiză de impact.

Acestea include impozitul pe proprietate, accizele, exit tax și propunerea privind Avocatul Obligatoriu. Eliminarea IMCA de la 1 ianuarie 2027 trebuie făcută fără amânări și fără înlocuitori, iar accelerarea rambursărilor de TVA, promisă în program, are nevoie de un termen ferm.

„Am încredere în companiile românești. Au crescut de multe ori într-un mediu impredictibil, iar astăzi au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa. Este momentul ca statul să țină pasul cu ele. Concordia este pregătită pentru acest parteneriat, cu soluții prin care capitalul românesc ajunge în noi investiții, în locuri de muncă și în expansiunea companiilor locale pe noi piețe”, a declarat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.

Pentru ca angajamentele să devină decizii, Concordia a propus un grup de lucru permanent Guvern – confederații patronale, pentru competitivitate și simplificare, cu reuniuni trimestriale.

Concordia a propus, de asemenea, întâlniri de lucru între federațiile sectoriale și ministerele responsabile de competitivitate, de la Economie, Energie, Finanțe și Transporturi până la Investiții și Proiecte Europene, Mediu și Muncă, precum și pe politici sociale esențiale: locuințe, educație și sănătate.

Asociațiile reprezentative pentru mediul de afaceri au mers cu diferite cereri la întâlnirea cu premierul Niculescu. De exemplu, reprezentanții IMM România au prezentat provocările cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii.

„Primul-ministru și-a dorit o întâlnire în care să cunoască problemele cu care se confruntă mediul de afaceri. (…) Am pus pe masa primului-ministru problemele cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii”, a declarat Florin Duma, prim-vicepreședinte pentru dialog social în cadrul IMM România, citat de TVR Info.

Premierul Luca Niculescu a vorbit la finalul întâlnirii cu oamenii de afaceri și despre oportunitatea aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Este o oportunitate foarte mare pentru investiții, pentru accesul la capital, la piețe externe, la tehnologii moderne, dar și pentru modernizarea instituțiilor noastre.”

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