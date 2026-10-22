Premierul Niculescu, convorbire cu premierul bulgar: „Trebuie să lucrăm împreună cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră”

Premierul Luca Niculescu a anunțat, miercuri seară, că a avut o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rumen Radev, în cadrul căreia cei doi au discutat despre intensificarea cooperării bilaterale pentru gestionarea provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre.

Noul șef al Guvernului de la București a salutat faptul că președintele României Nicușor Dan de a aduce în atenția aliaților NATO deteriorarea situației de securitate și a subliniat necesitatea colaborării cu Turcia pentru protejarea navigației maritime.

Turcia, cheia NATO pentru securitatea de la Marea Neagră – Nu este vorba numai despre nave, ci și de detecție, monitorizare, urmărire, schimb de informații

Șeful Executivului a insistat asupra necesității unei acțiuni coordonate între cele trei state NATO riverane Mării Negre.

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev. Am discutat despre modalitățile de consolidare a coordonării noastre strânse, în cadrul Parteneriatului Strategic, pentru a face față provocărilor actuale de securitate și conectivitate din regiunea Mării Negre. Am salutat recenta inițiativă a președintelui României, Nicușor Dan, de a aduce în atenția aliaților NATO situația din Marea Neagră, care se deteriorează tot mai mult. Trebuie să lucrăm împreună și cu Turcia pentru a asigura securitatea navigației în Marea Neagră. Am convenit să ne întâlnim în viitorul apropiat pentru a continua dialogul și coordonarea noastră strânsă”, a transmis Luca Niculescu, într-o postare publicată pe rețeaua X.

I had a very good phone conversation with Prime minister of Bulgaria @RumenRadevPM . We discussed ways to enhance our close coordination, within the framework of our Strategic Partnership, to face the current security and connectivity challenges in the Black Sea region.



I… — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) October 21, 2026

Amintim că președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru discutarea atacurilor cu drone rusești asupra unor nave din Marea Neagră și măsurile de contracarare a acestora.

Se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României, a precizat Administrația Prezidențială, într-un comunicat. În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

NATO își întărește prezența în Marea Neagră, după atacurile asupra navelor comerciale

Convorbirea dintre cei doi premieri are loc într-un moment de intensificare a tensiunilor în Marea Neagră, după o serie de atacuri rusești cu drone asupra unor nave comerciale aflate în apropierea coastelor României și Bulgariei.

La 15 octombrie, două petroliere au fost lovite în apropierea litoralului românesc, iar șapte marinari au fost dați dispăruți. Alte incidente grave au avut loc în largul Bulgariei, inclusiv scufundarea unei nave comerciale, pe fondul extinderii amenințărilor asociate războiului din Ucraina. Originea tuturor dronelor implicate nu a fost stabilită oficial.

Marți, 20 octombrie, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit la Bruxelles pentru a analiza deteriorarea securității regionale și măsurile necesare protejării transportului maritim. NATO a decis suplimentarea capacităților de supraveghere în regiune, inclusiv prin avioane de patrulare maritimă, sisteme radar și drone, precum și prin trimiterea unor specialiști în informații și în investigarea atacurilor.

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că România a solicitat aliaților o implicare mai consistentă în securitatea Mării Negre, prin mijloace suplimentare pentru combaterea dronelor, supraveghere și recunoaștere. Demersul vine după discuțiile purtate săptămâna trecută de șeful statului român cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul bulgar Rumen Radev.

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