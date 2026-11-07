Premierul Luca Niculescu: O decizie privind repornirea reactorului 2 de la Cernavodă ar putea veni luni

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au vizitat sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Vizita a avut loc la o zi după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național, la peste trei luni după ce a fost oprită. Cei doi oficiali au declarat că săptămâna viitoare ar putea fi luată o decizie privind repornirea Unității 2, mai precis în cursul zilei de luni, perspectivele fiind pozitive.

Premierul Luca Niculescu a transmis că, în cursul următoarelor ore, Unitatea 1 a CNE va ajunge la capacitate de 100%. Totodată, el a vorbit și despre scenariul pornirii Unității 2, urmând ca decizia să fie luată săptămâna viitoare.

S-a încheiat o situație serioasă, timp de 100 de zile centrala de la Cernavodă nu a furnizat energie în România. Aseară, Unitatea 1 a fost repornită. Am văzut cum nivelul furnizării de energie crește în fiecare oră. Până la capătul următoarelor 24 de ore, capacitatea de producere a energiei va fi de 100%. Este o veste foarte bună, pentru că Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă asigură aproximativ 8% din producția energetică a țării. Vă dați seama cât de important este pentru securitatea energetică a României, mai ales în această perioadă, scade presiunea pe sistemul energetic, vor scădea importurile, mai ales în ore de vârf, deci este extrem de important. (…)

O altă veste bună ar fi rezultatul analizei pe care o veți avea luni, când veți discuta de stadiul în care se află Unitatea numărul doi și când poate fi repornită. Nu vreau să mă angajez la chestiuni pe care nu le controlez, dar sper ca și aici veștile să fie foarte bune foarte curând”, a declarat Luca Niculescu.

Reactorul 1 ajunge la capacitate

De notat că puterea Unității 1 a fost crescută treptat după repornirea de vineri, din jurul orei 16:20, iar sâmbătă, la ora 16:00, producea 548 MW, aproape de capacitatea de 700 MW. În cursul serii de sâmbătă sau duminică noapte Reactorul 1 ar trebui să ajungă la capacitate și să reintre în regimul normal de funcționare.

Graficul producției din Sistemul Energetic Național, sâmbătă, la ora 15:58:

La rândul său, ministrul Energiei Dumitru Chisăliță a catalogat premisele repornirii Reactorului 2 de la Cernavodă în cursul săptămânii viitoare drept „bucurătoare”.

„Astăzi suntem aici pentru a marca acest moment, un moment în care putem să discutăm de ceea ce așteptam de multe zile. Și anume repornirea Unității 1 de la Cernavodă. În perioada următoare va atinge maximul de producție și discutăm de o cantitate importantă de energie pe care nu va mai trebui să o importăm în orele de seară. Discutăm de aportul în piață al unei energii care este curată, dar are și o capacitate de a conduce la ceea ce înseamnă obținerea unui mix de energie echilibrat. Așa cum spunea și domnul prim-ministru, în momentul de față se lucrează la analiza privind repornirea Unității 2, iar zilele acestea, luni, va veni decizia privind pornirea Unității 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării, iar în momentul de față premisele sunt unele bucurătoare”, a transmis Dumitru Chisăliță.

De notat totuși că Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă, s-a arătat mai moderat în optimism, anunțând că este încă nevoie de o creștere a nivelului Dunării pentru repornirea Reactorului 2, în contextul analizei de luni a directorilor de la Cernavodă.

„Nivelul măsurat la CNE Cernavodă în acest moment este de 2 metri, mai precis 2,08 metri local, nivel Mare Baltică. Este suficient pentru funcționarea Unității 1. Pornirea Unității 2 este un proces mai complex, de ce? Pentru că depinde o dată de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puțin 10-15 cm din momentul de față, dar funcționarea Unității 1 prin cele 3 pompe mari de răcire afectează sau influențează și nivelul la Unitatea 2. Și atunci luni ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei și asupra influenței funcționării Unității 1 asupra Unității 2, datorită pompelor care reduc nivelul local. Deci sunt mai mulți parametri care decid repornirea Unității 2 și vor fi luați în considerare luni, în cursul zilei de luni”, a explicat Urjan.

Premierul Niculescu: Proiectul Bala 2 devine prioritate – solicit tuturor instituțiilor să se dedice acestui proiect

Premierul Luca Niculescu a transmis și că proiectul Bala 2, de intervenție pentru aducerea unei cantități mai mari de apă spre Cernavodă, e prioritar și a cerut instituțiilor statului să se dedice implementării acestei proiect. Proiectul e vital inclusiv în perspectiva dezvoltării reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

„Am trecut printr-o situație foarte serioasă. Studiile indică că o astfel de situație nu era estimată nici într-o sută de ani. Iată că s-a întâmplat. De aceea e nevoie ca Guvernul României să se aplece cu prioritate asupra acestei chestiuni. Proiectul Bălă 2 devine o prioritate și solicit tuturor instituțiilor să se aplece cu maximă seriozitate și dedicare asupra acestui proiect. El va asigura apa pentru unitățile 1 și 2, cât și 3 și 4. Energia nucleară este bună, sigură, nu are costurile pe care le au alte tipuri de energie. Centrala de la Cernavodă este printre cele mai sigure din lume”, a transmis Luca Niculescu.

Probleme mari pentru sistemul energetic, în lipsa energiei nucleare

De notat că sistemul energetic național a avut dificultăți în ultimele zile, iar joi seară România a realizat importuri masive de energie electrică pentru a acoperi deficitul de producție și pentru a ține lumina aprinsă. Nivelul maxim al importurilor a depășit joi seară, la un moment dat, 3.400 MW, în condițiile în care producția eoliană s-a redus la numai câteva sute de MW, față de aproximativ 2.700–2.800 MW cu două zile înainte. Importurile s-au apropiat astfel de capacitatea maximă transfrontalieră, de circa 4.000 MW.

Joi, la ora 18:30, consumul de energie electrică s-a situat la un maximum zilnic de 7.899 MW, în timp ce producția internă a fost de numai 4.498 MW, potrivit datelor Transelectrica. Diferența, de 3.401 MW, a fost acoperită din importuri, în condițiile în care producția eoliană a fost la acel moment de numai 273 MW, iar producția nucleară a continuat să fie zero.

De altfel, România a riscat marți seară un black-out în Sistemul Energetic Național, după o avarie la o linie de evacuare de 400 kV care a dus la oprirea centralei pe gaze de 860 de MW de la Brazi a Petrom, într-un moment în care cele două reactoare de la Cernavodă erau oprite, iar consumul s-a situat în apropierea pragului de 8.000 MW.

Sistemul a rămas marți seară în echilibru, fără ca marii consumatori să fie deconectați, în mare datorită producției eoliene, care s-a apropiat de 3.000 MW, alături de creșterea producției hidro (200-300 MW), importuri 1.200-1.300 MW) și aportul noii centrale de la Mintia, aflată încă în probe, dar care a pompat în jur de 600 de MW în sistem, după cum a scris publicația specializată E-nergia.ro, citând surse din sistem.

În lipsa aportului masiv al vântului, deficitul care ar fi trebuit acoperit din alte surse – centrale dispecerizabile, importuri sau, în ultimă instanță, reducerea consumului – risca să depășească 4.000 de MW, adică limita capacității transfrontaliere de import a României.

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