Premierul Luca Niculescu a discutat cu guvernatorul BNR despre finanțarea externă, situația sectorului bancar și perspectivele de dezvoltare

Premierul Luca Niculescu a anunțat că a avut o întâlnire cu guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, în cadrul căreia au fost discutate evoluțiile macroeconomice, finanțarea externă și situația sectorului bancar.

„Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu”, a scris premierul într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit acestuia, discuțiile au vizat „provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar, precum și perspectivele de dezvoltare ale economiei.”

Pe agenda discuțiilor au fost și „problemele legate de disciplina financiar-fiscală pentru menținerea în traiectoria bugetară agreată cu Comisia Europeană”, potrivit unui comunicat transmis de BNR.

Șeful Executivului a subliniat importanța coordonării politicilor economice și a dialogului dintre Guvern și banca centrală.

„Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a precizat că i-a prezentat guvernatorului BNR prioritățile actualului Executiv, care vizează atât disciplina bugetară, cât și relansarea economiei.

„L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public (cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană), și pe de altă parte de relansarea economiei și atragerea de investiții, necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă”, a afirmat premierul.

La finalul mesajului, Luca Niculescu i-a mulțumit guvernatorului BNR pentru disponibilitatea de a menține dialogul dintre cele două instituții.

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