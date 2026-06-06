Premierul Libanului cere Iranului să nu folosească în negocierile cu SUA chestiunea Hezbolach. ”Niciun război nu ar trebui purtat în numele Libanului fără aprobarea guvernului de la Beirut”



Premierul libanez Nawaf Salam (Foto) a cerut vineri Iranului să înceteze să mai folosească ţara sa ca „mijloc de presiune” în negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează LBC TV.

Vorbind la lansarea celui de-al doilea apel umanitar de urgență, Salam a declarat că planul de răspuns al guvernului s-a concentrat pe soarta a aproape un milion de persoane strămutate din cauza luptelor, precum și a peste 50.000 de locuitori care au rămas în orașele și satele lor din sudul Libanului, în ciuda atacurilor constante ale armatei israeliene.

Adresându-se libanezilor refugiați, Salam a declarat că asigurarea întoarcerii lor în siguranță și demnă rămâne o prioritate absolută pentru guvern.

El a susținut continuarea negocierilor cu Israel de către Liban, descriind diplomația ca fiind cea mai puțin costisitoare cale pentru țară și cea mai rapidă modalitate de a asigura o retragere Israelului din sudul Libanului și de a permite locuitorilor să se întoarcă acasă.

Premierul libanez a avertizat că respingerea de către Hezbollah a unui armistițiu ar însemna, în mod efectiv, prelungirea atât a războiului, cât și a crizei umanitare, despre care a spus că se agravează pe zi ce trece.

Salam a îndemnat, de asemenea, forțele politice libaneze să pună interesele țării mai presus de orice alte considerații. „Libanul nu poate rămâne o arenă pentru războaiele altor popoare și nici sudul și locuitorii săi nu ar trebui să continue să plătească prețul pentru decizii care nu le aparțin”, a spus el.

Prim-ministrul a criticat opoziția față de armistițiu, menționând că mulți libanezi au fost surprinși că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice – Hezbollah s-a numărat printre primii care au respins acordul pentru încetarea luptelor. El a spus că acest lucru a întărit poziția guvernului conform căreia conflictul nu este războiul Libanului și se desfășoară pe teritoriul libanez în detrimentul poporului său.

„Nici războiul, nici pacea nu ar trebui decise în afara autorității statului libanez”, a spus Salam, subliniind că Libanul nu ar trebui tratat ca o monedă de schimb de către puterile regionale, cu referire la Iran, și că sudul Libanului nu ar trebui să servească drept front de rezervă pentru nimeni.

Adresându-se diplomaților și reprezentanților organizațiilor internaționale, Salam a cerut presiuni asupra Israelului pentru a opri atacurile asupra civililor și a opri ceea ce a descris ca fiind distrugerea orașelor și satelor din sud, inclusiv a zonelor care se întind de la Tir la Bint Jbeil și Nabatieh.

El a spus că negocierile sunt în curs de desfășurare, dar a avertizat că diplomația singură nu poate avea succes în timp ce operațiunile militare continuă. Salam a îndemnat comunitatea internațională să sprijine eforturile de a asigura un armistițiu, de a proteja civilii și mijloacele lor de trai și de a consolida capacitatea statului libanez de a răspunde nevoilor umanitare.

Prim-ministrul a avertizat, de asemenea, că daunele cauzate de conflict se extind dincolo de Liban, menționând că situri precum Tir, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, și Castelul Beaufort reprezintă un patrimoniu cultural de importanță globală.

În încheierea remarcilor sale, Salam a făcut apel la sprijin pentru al doilea apel umanitar al Libanului, spunând că decalajul dintre nevoi și resursele disponibile s-a mărit semnificativ și că familiile și comunitățile strămutate afectate de război nu își mai pot permite întârzieri suplimentare în asistență.

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