cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

13 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Premierul Dorin Recean nu va conduce viitorul guvern al Republicii Moldova și renunță și la mandatul de deputat. Reacția Maiei Sandu

Rss
De Dan Stancu

13 octombrie, 2025

Premierul în exercițiu al Republicii Moldova, Dorin Recean (foto), nu va conduce și viitorul guvern. Anunțul a fost făcut de președintele parlamentului, Igor Grosu, în conferința de presă susținută împreună cu actualul șef al executivului de la Chișinău.

„Vă mulțumim că acum doi ani și jumătate v-ați alăturat echipei. Au fost ani foarte grei, dar a meritat efortul. Ne dorim să continuăm acest lucru. Intenția noastră era să-l înaintăm la funcție repetat, dar domnul Recean ne-a anunțat că mandatul lui se încheie aici”, a declarat Igor Grosu.

Dorin Recean a precizat că este decizia sa personală, că nu va rămâne în politică și în viața publică și că își va continua cariera profesională. „Am fost onorat de intenția PAS, dar decizia mea personală este alta. Nu am intenționat să rămân în politică. Îmi voi depune mandatul de deputat și îmi voi continua drumul profesional”, a spus Dorin Recean.


Referindu-se la candidatul la funcția de premier care va fi înaintat de PAS, partidul care a obținut majoritatea la alegerile parlamentare, Igor Grosu a precizat că numele acestuia va fi anunțat în cadrul consultărilor de la președinție. „Nu pot face acest lucru acum. PAS va merge la consultările cu doamna președintă, unde va prezenta candidatul la funcția de premier pe care îl considerăm potrivit”, a spus Igor Grosu.

Dorin Recean s-a aflat în fruntea executivului Republicii Moldova timp de doi ani și jumătate. Pe 10 februarie 2023, guvernul condus de Natalia Gavrilița și-a dat demisia. La scurt timp, Maia Sandu l-a desemnat pe Dorin Recean pentru funcția de prim-ministru.

Într-un mesaj pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a scris luni că „Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”.

„Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea democrației, la avansarea procesului de aderare la UE, la asigurarea securității energetice și la realizarea mai multor programe importante de dezvoltare a țării”, a adăugat șefa statului.

(Citește și: 55 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Semnal important al celor 27 de state UE pentru R. Moldova: „Suntem pregătiți să avansăm cu negocierile de aderare”

VIDEO / R. Moldova accelerează spre UE – Mesajul Maiei Sandu: Scenariul aderării în 2 pași – s-ar putea realiza în prima fază și fără Transnistria. Ea a sugerat și o eventuală decuplare de Ucraina

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți