Premierul Dorin Recean nu va conduce viitorul guvern al Republicii Moldova și renunță și la mandatul de deputat. Reacția Maiei Sandu

Premierul în exercițiu al Republicii Moldova, Dorin Recean (foto), nu va conduce și viitorul guvern. Anunțul a fost făcut de președintele parlamentului, Igor Grosu, în conferința de presă susținută împreună cu actualul șef al executivului de la Chișinău.

„Vă mulțumim că acum doi ani și jumătate v-ați alăturat echipei. Au fost ani foarte grei, dar a meritat efortul. Ne dorim să continuăm acest lucru. Intenția noastră era să-l înaintăm la funcție repetat, dar domnul Recean ne-a anunțat că mandatul lui se încheie aici”, a declarat Igor Grosu.

Dorin Recean a precizat că este decizia sa personală, că nu va rămâne în politică și în viața publică și că își va continua cariera profesională. „Am fost onorat de intenția PAS, dar decizia mea personală este alta. Nu am intenționat să rămân în politică. Îmi voi depune mandatul de deputat și îmi voi continua drumul profesional”, a spus Dorin Recean.

Referindu-se la candidatul la funcția de premier care va fi înaintat de PAS, partidul care a obținut majoritatea la alegerile parlamentare, Igor Grosu a precizat că numele acestuia va fi anunțat în cadrul consultărilor de la președinție. „Nu pot face acest lucru acum. PAS va merge la consultările cu doamna președintă, unde va prezenta candidatul la funcția de premier pe care îl considerăm potrivit”, a spus Igor Grosu.

Dorin Recean s-a aflat în fruntea executivului Republicii Moldova timp de doi ani și jumătate. Pe 10 februarie 2023, guvernul condus de Natalia Gavrilița și-a dat demisia. La scurt timp, Maia Sandu l-a desemnat pe Dorin Recean pentru funcția de prim-ministru.

Într-un mesaj pe Facebook, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a scris luni că „Dorin Recean a fost, în această etapă de dezvoltare a țării noastre, omul cel mai potrivit pentru a conduce guvernul și a ghida instituțiile statului ca să trecem cu demnitate prin multiple crize”.

„Împreună cu echipa a contribuit semnificativ la consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea democrației, la avansarea procesului de aderare la UE, la asigurarea securității energetice și la realizarea mai multor programe importante de dezvoltare a țării”, a adăugat șefa statului.

