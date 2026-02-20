Premierul, la întâlnirea cu sindicatele din energie: Derogările de la măsurile privind companiile de stat nu sunt posibile decât condiționat de eficiență

Solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate doar pentru societățile care iau măsuri pentru creșterea eficienței și reducerea ajutoarelor de stat de la ministerele tutelare.

Acesta este mesajul pe care premierul Ilie Bolojan l-a comunicat reprezentanților sindicatelor din domeniul energiei care au participat joi la întâlnirea de la Palatul Victoria, conform unui comunicat al Guvernului.

Un memorandum care să clarifice toate aspectele urmează să fie discutat în ședința de guvern de săptămâna viitoare, a promis prim-ministrul.

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

De asemenea, a participat președintele directoratului la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Din partea sindicatelor au participat președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pîrvulescu, vicepreședinții Federației Naționale Mine Energie Cristian Rădaru și Ionescu Gelă, precum și președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mândrescu.

Minerii și energeticienii din Federația Națională Mine-Energie au participat, joi, la un protest în fața sediului Guvernului. Ei acuză încălcarea contractelor individuale de muncă ale salariaților din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia.

Un memorandum pentru ca angajații Complexului Energetic Oltenia să primească în continuare tichete de masă va fi aprobat săptămâna viitoare

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propu, în şedinţa de Guvern de joi, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia.

Documentul va fi probabil aprobat în ședința de săptămâna viitoare a Executivului, care va avea loc marți, după care sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete.

”Astăzi am propus, în şedinţa de Guvern, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia. Am iniţiat acest demers, l-am promovat, l-am transmis la avizare şi am susţinut oportunitatea includerii lui pe agenda Guvernului. Din punctul meu de vedere, este un pas necesar şi firesc, în contextul în care, în cele mai geroase zile din această iarnă, ne-am bazat pe producţia de la CE Oltenia pentru a susţine Sistemul Energetic Naţional”, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

