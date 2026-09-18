Siegfried Mureșan, anunț privind pașii până la noul Guvern, în triunghiul PNL-USR-UDMR: „Sunt pregătit să formăm un guvern reformator. Începem munca la programul de guvernare”

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a declarat vineri, la Parlament, că este pregătit să formeze un guvern serios, reformator, pro-european, cu o agendă de modernizare a României.

”Am fost pregătit atunci şi sunt pregătit şi acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creşterea nivelului de trai oamenilor şi în măsuri bune pentru oameni. Sunt conştient că România are nevoie de un guvern serios şi credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an”, a spus Siegfried Mureşan, în primele declarație de presă de după desemnare, susținută alături de liderii Ilie Bolojan (președintele PNL), Dominic Fritz (USR) și Tanczos Barna (UDMR).

”Ce va urma? Am decis că împreună cu experţii noştri din PNL, din USR şi din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru ţară, din prima zi în care acest guvern va fi învestit”, a mai spus Siegfried Mureşan, care a anunțat că luni va prezenta prioritățile guvernării.

Începând de azi, a mai spus Siegfried Mureșan, împreună cu colegii din cele trei partide, începe redactarea programului de guvernare.

”Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm priorităţile programului de guvernare şi obiectivul nostru este ca pe baza priorităţilor programului de guvernare să avem o discuţie cu parlamentarii din Parlamentul României. Vom fi extrem de transparenţi la fiecare pas pe durata acestui proces. De îndată ce vom avea noutăţi, le vom comunica. Şi repet, în următoarele zile vom începe prin munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european şi credibil”, a mai afirmat premierul desemnat.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, a anunțat vineri că s-a apucat de lucru și va comunica transparent fiecare pas în cadrul acestei proceduri.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament.

Ce urmează după nominalizare – calendarul

Europarlamentarul este susținut de PNL, USR și UDMR, însă Kelemen Hunor a atras atenția încă de joi că cele trei formațiuni nu pot asigura singure majoritatea – are nevoie de 233 de voturi pentru învestitură, iar AUR și PSD au declarat în repetate rânduri că nu votează un executiv din care nu fac parte.

Singura soluție ar fi o majoritate formată din ca și fost coaliție, alături de PSD, cu o rotativă a premierilor – mai întâi Siegfried Mureșan, ulterior Sorin Grindeanu. Formula este însă discutabilă, deoarece social-democrații ar guvern mai puțin decât era stabilit anterior.

AUR a anunțat deja că nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan, iar grupul parlamentar PACE – Întâi România a transmis, la rândul său, că nu îl va susține. În cazul PSD, decizia oficială este așteptată luni.

Calendarul

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că va semna decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier sâmbătă, la Bistriţa, şi va fi publicat în Monitorul Oficial luni, 21 septembrie.

Din acel moment va începe să curgă termenul de maximum zece zile în care candidatul desemnat trebuie să ceară votul de încredere al Parlamentului. Aceasta înseamnă10 zile pentru a depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.

Apoi, fiecare ministru propus va fi audiat în comisiile de specialitate ale Parlamentului, care vor emite avize consultative (favorabile sau nu).

Ulterior, Conducerea Parlamentului stabilește data ședinței comune, în care se va da votul.

Reaminim că pe 2 octombrie urmează testul evaluării S&P.

Ilie Bolojan: Responsabilitate este de a încerca, după posibilităţile pe care le avem, să formăm un guvern

”Nu vom veni cu programe şi nu vom susţine programe care nu se bazează pe realităţi, care creează aşteptări care nu pot fi acoperite de situaţia noastră economică, şi aşa cum am spus şi la declaraţiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat şi ales şi desemnat premierul României, problemele vor fi aceleaşi. Sunt problemele care ţin de păstrarea echilibrelor financiare şi avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare. Sunt probleme care ţin de funcţionarea statului şi a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor şi de crearea condiţiilor pentru relansarea economiei româneşti”, a declarat premierul demis Ilie Bolojan, vineri, aflat de Siegfried Mureșan.

El a adăugat că ”asta înseamnă un guvern care propune măsuri corecte, un guvern care ţine cont de interesele noastre, de situaţia internaţională în care suntem, de constrângerele economică, de crizele pe care le avem şi care vine cu soluţii pentru România”.

”Asta vom face în zilele următoare şi vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Acesta a dezvăluit că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute, de la Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintelui României de a-l nominaliza pentru funcţia de premier.

Dominic Fritz: Vom fi deschişi în următoarele zile pentru discuţii inclusiv cu PSD

”USR susţine nominalizarea lui Siegfrid Mureşan pentru premierul României pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern care să întărească încrederea oamenilor că România poate să aibă un viitor mai bun decât este prezentul”, a declarat Dominic Fritz în declaraţia comună cu premierul desemnat şi liderii partidelor care îl susţin.

El a precizat că ”există extrem de multă tensiune în societate, tensiune pe de o parte creată în urma acestui blocaj politic care trenează de mult prea mult timp, tensiune şi din cauza situaţiei economice dificile pentru mulţi români care au suferit în urma inflaţiei mari, şi o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează bazele, fundamentele democraţiei noastre şi sperie pe mulţi cetăţeni”.

”Tocmai de aceea, ne propunem să formăm un guvern serios şi coerent, cu o viziune clară şi pozitivă pentru România, o viziune care nu este bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, o viziune care este bazată pe încrederea în sectorul privat să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat, o viziune care reuşeşte din nou să creeze comunităţi peste tot în România unde discursul unii ne-a dezbinat”, a mai spus preşedintele USR.

”Avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua şi munca bună a miniştrilor USR şi evident că vom fi deschişi în următoarele zile pentru discuţiile inclusiv cu PSD, în ce condiţii ar putea să susţină acest guvern de viziune pozitivă pentru România”, a încheiat Dominic Fritz.

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