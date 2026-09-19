Premierul desemnat: PSD va trebui să aleagă între susţinerea unui guvern pro-european şi consolidarea parteneriatului cu AUR; nu voi merge la AUR pentru voturi

Siegfried Mureşan, propunerea preşedintelui Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru, a declarat vineri seară că va începe discuţiile pentru formarea Guvernului cu parlamentarii minorităţilor naţionale şi ulterior cu PSD, afirmând că social-democraţii vor trebui să decidă dacă susţin un guvern pro-european sau îşi consolidează parteneriatul cu AUR.

Mureşan a spus că porneşte în demersul pentru obţinerea votului de învestitură cu 169 de voturi din partea parlamentarilor PNL, USR şi UDMR, în condiţiile în care pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

„Noi pornim în momentul de faţă de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR îl au în momentul faţă”, a declarat Mureşan, vineri seară, la Digi24.

El a precizat că intenţionează să prezinte la începutul săptămânii viitoare principalele idei ale programului de guvernare mai întâi partidelor care îl susţin, apoi grupului parlamentar al minorităţilor naţionale şi, ulterior, PSD.

„Îmi propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susţin. După aceea, m-aş bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale”, a spus el.

În ceea ce priveşte PSD, Mureşan a afirmat: „PSD va trebui să aleagă dacă susţine un guvern pro-european sau dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis şi dispus să le prezint viziunea noastră pentru România şi mă bucur să avem o discuţie francă deschisă şi cu colegii de la PSD”.

Mureşan: Nu voi merge la AUR pentru a cere sprijin

Mureşan a exclus o deplasare la sediul AUR sau la grupul parlamentar al formaţiunii pentru a obţine sprijinul necesar învestirii şi a spus că nu va modifica programul de guvernare pentru a obţine voturi de la un partid pe care îl consideră nepro-european.

„Nu voi merge la sediul sau la grupul parlamentar AUR. (…) Toate discuţiile pe care le port ca premier desemnat sunt discuţii oficiale. Acum, ce vă pot promite este că nu voi altera programul de guvernare pentru a face pe placul unui partid care nu este pro-european. Evident că dacă eu spun ceva care este corect, în care cred, care este pro-european şi este bun pentru România şi votează anumiţi parlamentari, eu nu pot să îi opresc”, a declarat Mureşan.

El a spus că nu va accepta compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterul pro-european al viitorului Guvern. Întrebat dacă ar accepta totuşi voturile unor parlamentari AUR, Mureşan a răspuns că nu are cum să le respingă.

„Nu am cum să nu le accept. Nu controlez parlamentarii AUR şi nu controlez parlamentarii niciunui alt partid la vot, fiindcă nu am crezut niciodată în controlul parlamentarilor. Ei sunt liberi să voteze conform conştiinţei lor, sigur, în acord cu programul şi strategia propriului partid”, a spus premierul desemnat.

Pentru obţinerea celor 233 de voturi necesare învestirii, aritmetica parlamentară face dificilă formarea unei majorităţi fără sprijin suplimentar faţă de cele 169 de voturi ale PNL, USR şi UDMR.

PSD cere mai întâi programul de guvernare

PSD i-a cerut vineri lui Siegfried Mureşan să prezinte public planul său pentru România şi să precizeze dacă intenţionează să schimbe politicile Guvernului condus de Ilie Bolojan sau să le continue.

Social-democraţii au transmis că, în opinia lor, programul pentru România şi măsurile destinate populaţiei trebuie prezentate înaintea discuţiilor privind obţinerea unei majorităţi parlamentare.

Ulterior, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că observă deja ceea ce a numit „vechiul reflex al PNL şi USR: împărţirea funcţiilor şi a puterii”.

„Am înţeles că domnul Mureşan are obiceiul de a-şi lua «timp de gândire». Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară «Jos PSD»”, a declarat Grindeanu.

Întâlnire cu Nicuşor Dan săptămâna viitoare

Mureşan a anunțat totodată că se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan săptămâna viitoare, după revenirea acestuia în ţară, pentru o discuţie despre formarea Guvernului.

El a precizat că cei doi au discutat doar telefonic în ziua în care preşedintele i-a comunicat că intenţionează să îl nominalizeze pentru funcţia de premier şi a respins interpretarea potrivit căreia ar fi ezitat să accepte mandatul.

„În deplină transparenţă, preşedintele României m-a contactat ieri şi m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma Guvernul. I-am mulţumit pentru această nominalizare. I-am spus că mi-aş dori să avem o discuţie aşezată, de vreme ce preşedintele României şi cu mine nu discutasem despre formarea Guvernului în această perioadă. Am reflectat atât dumnealui, cât şi eu, cum putem să discutăm, de vreme ce dumnealui nu se află în Bucureşti în aceste zile, şi am agreat să fim în legătură. Am agreat să ne întâlnim la revenirea în ţară a domniei sale săptămâna viitoare”, a declarat Mureşan.

El a spus că, după ce a fost informat despre nominalizare, l-a sunat pe Ilie Bolojan, apoi i-a informat pe liderii USR şi UDMR.

„Evident, l-am informat pe preşedintele Partidului Naţional Liberal, fiindcă pentru mine relaţia strânsă şi coordonarea cu partidul meu şi cu colegii din partid este extrem de importantă. A fost pentru noi, pentru mulţi colegi liberali, o traumă modul în care s-a încercat formarea Guvernului condus de domnul Adrian Veştea. Am avut o discuţie cu preşedintele Ilie Bolojan şi împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR şi UDMR, fiindcă şi acesta este un lucru esenţial. Deschiderea şi transparenţa faţă de partenerii mei, faţă de cei care mă susţin, sunt importante pentru mine”, a spus Mureşan.

Întrebat ce ar fi făcut dacă Bolojan i-ar fi cerut să nu accepte mandatul, Mureşan a răspuns: „Sunt convins că Ilie Bolojan nu mi-ar fi spus acest lucru, fiindcă Ilie Bolojan este un om politic serios, responsabil şi predictibil”.

Mureşan respinge ideea că ar fi ezitat să accepte nominalizarea

Mureşan a respins afirmaţia că ar fi avut nevoie de timp pentru a decide dacă acceptă propunerea preşedintelui.

„Această afirmaţie este o interpretare eronată. Preşedintele şi cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuţie pe acest subiect şi, dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic, în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunţat că mă va nominaliza, eu am anunţat că accept şi dumnealui a făcut anunţul. Cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Ieri chiar nu poate fi vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt şi mai rapid decât 84 de zile”, a afirmat el.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi că îl propune pe Mureşan pentru funcţia de premier şi a spus că acesta i-ar fi cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a declarat atunci şeful statului.

Mureşan a anunţat ulterior, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

Programul de guvernare va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare

Premierul desemnat a declarat că programul de guvernare este în lucru, iar o variantă finală actualizată ar urma să fie prezentată la începutul săptămânii viitoare.

El a spus că priorităţile s-au modificat faţă de sfârşitul lunii iunie, când partidele discutau despre formarea unei eventuale majorităţi guvernamentale.

„La finalul lunii iunie ne-am gândit în ce formulă am putea guverna. Am avut atunci o serie de măsuri în vedere. Atunci urgenţa era finalizarea PNRR. Erau şi câteva urgenţe în ceea ce privea Programul SAFE, programul european de apărare. Între timp, urgenţele s-au schimbat într-o oarecare măsură. Ţintele şi jaloanele de implementat pentru atragerea banilor din PNRR au trebuit implementate până la 31 august. Acum urmează negocieri delicate cu Comisia Europeană pentru a absorbi toţi banii”, a explicat Mureşan.

Potrivit acestuia, PNRR va rămâne de actualitate în următoarele luni, în timp ce în cazul programului SAFE începe etapa de implementare.

Mureşan: Economia a fost stabilizată. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bine făcute

Întrebat dacă noul Guvern va continua măsurile adoptate de Executivul condus de Ilie Bolojan sau va renunţa la o parte dintre acestea, Mureşan a spus că actualul Executiv a stabilizat economia şi că principiile de gestionare responsabilă a banului public vor fi păstrate.

„Datorită lucrurilor bune făcute pentru România de acest guvern vom reuşi să intrăm într-o etapă viitoare. Principiile – să fim responsabili, să gestionăm cu atenţie banul public, să nu risipim banii oamenilor, să investim bani acolo unde e nevoie, sunt sănătoase şi voi continua aceste lucruri. Cred că România intră într-o etapă nouă. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bine făcute. Economia a fost stabilizată, cred că vom reuşi să reducem inflaţia, vom reuşi să avem rate mai mari de creştere economică”, a afirmat premierul desemnat.

El a adăugat că, după perioada dificilă traversată de economie, România va intra, în opinia sa, într-o „etapă de creştere”.

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